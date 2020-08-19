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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 19.08.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti 1 trilyon doları geçti

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ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti 1 trilyon doları geçti
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ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti, koronavirüs salgını döneminde 1 trilyon doları aştı. Bu, yaklaşık yüzde 40'lık bir artışa tekabül ediyor.

12 zengin salgın sırasında servetlerine toplam 283 milyar dolar kattı.

Politika Çalışmaları Merkezi (IPS) adlı düşünce kuruluşunun Forbes ve Bloomberg'in verilerini temel alarak hazırladığı rapora göre, ABD'de koronavirüs salgınında hane halkı geliri yüzde 5,6 oranında düştü.

Bunun 1950'lerden beri kaydedilen en büyük düşüş olduğu kaydediliyor.

Rapora göre Amerikalıların yarısından fazlası bu yıl gelir kaybına uğradı.

Elon Musk servetini üçe katladı

Amazon CEO'su Jeff Bezos'un serveti Mart'tan bu yana 76,5 milyar dolar arttı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 18 Mart ile 13 Ağustos tarihleri arasında servetini yüzde 197 artırdı.

Musk'ın serveti 24,6 milyar dolardan 73,1 milyar dolara çıktı.

Sekizi teknoloji şirketi sahibi olan zenginler listesi ise şöyle:

  • Jeff Bezos (Amazon) 189,4 milyar dolar
  • Bill Gates (Microsoft) 114 milyar dolar
  • Mark Zuckerberg (Facebook) 95,5 milyar dolar
  • Warren Buffet (Berkshire Hathaway) 80 milyar dolar
  • Elon Musk (Tesla ve SpaceX) 73,1 milyar dolar
  • Steve Ballmer (Eski Microsoft CEO'su) 71 milyar dolar
  • Larry Ellison (Oracle) 70,9 milyar dolar
  • Larry Page (Google) 67,4 milyar dolar
  • Sergey Brin (Google) 65,6 milyar dolar
  • Alice Walton (Walmart) 62,5 milyar dolar
  • Rob Walton (Walmart) 62 milyar dolar
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