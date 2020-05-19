MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı
GeriTeknoloji ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 19.05.2020 - 06:58,Son Güncelleme:

ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'deki Kovid-19 aşı çalışmasının ilk etabından 'olumlu sonuç' alındı
Abone Olgoogle-news

Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları Kovid-19 aşısının, 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardıklarını duyurdu.

ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde "olumlu" sonuç verdiğini açıkladı. 

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts merkezli Moderna, Kovid-19 aşısı konusunda umut vadeden bir açıklama yaptı.

Üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilen açıklamada, bu deneylerde aşının insan vücudunda, Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.

Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda, Kovid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı.

Aşının ciddi bir yan etkisinin de tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, sadece 1 katılımcının vücudunda kızarıklık olduğu bunun da kısa sürede geçtiğine işaret edildi.

Açıklamada, aşı çalışmasının 2. fazının yakın zamanda başlatılacağı, temmuzda da 3. aşamanın başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Oppo Reno 3 Pro incelemesiFind X2 model amiral telefonunun ardından Oppo bu kez Reno 3 Pro ile Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Peki Oppo Reno 3 Pro nasıl bir telefon? Yakından inceledik...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle