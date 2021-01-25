7 gezegenin ortalama öz kütlesi birbirine benziyor

Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin ortalama öz kütlesinin benzer olduğunu belirledi.

ABD'nin Washington Üniversitesinde bilim insanları, sonuçlarını "Planetary Science Journal" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Dünya'ya 40 ışık yılı mesafedeki TRAPPIST-1 adlı kızıl cüce yıldızının yörüngesindeki öte gezegenlerin kütle ve hacimlerinin detaylı ölçümlerini yaptı.

Gezegenlerin yörüngesindeki yıldız ile Dünya arasında gözlemlenebilir olduğu "geçiş zamanı varyasyonlarını" (TTV) inceleyen bilim insanları, Dünya'ya yakın boyutlardaki gök cisimlerinin dikkate değer şekilde benzer ortalama öz kütleye sahip olduğunu tespit etti.

Bilim insanları daha önce Dünya'ya benzer kayaç yapıda olduğu tahmin edilen gezegenlerin, oksijen, demir, magnezyum ve silikon bileşiminden oluştuğu ve söz konusu maddeleri benzer oranlarda içerdiği sonucuna vardı.

Araştırmacılar, gezegenlerin öz kütlelerinin Dünya'dan yüzde 8 daha düşük olduğunu tespit ederken, bunun madde kompozisyonunun farklı olmasından kaynaklandığını düşünüyorlar.

Fizikte öz kütle, bir maddenin birim hacminin kütlesi, yani onun yoğunluğu olarak tanımlanıyor.

Dünya'ya 40 ışık yılı mesafedeki TRAPPIST-1 sisteminde yer alan gezegenlerden üçü, ilk kez 2015'te Avrupa Güney Gözlemevinin Geçiş Halindeki Gezegen ve Gezegensiler Küçük Teleskobu (TRAPPIST) tarafından keşfedilmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2017'de sistemde toplam 7 gezegen olduğunu, bunların hepsinin yıldızın canlı yaşamının ortaya çıkmasına müsait yaşanabilir bölümünde bulunduğunu açıklamıştı.