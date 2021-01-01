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Teknoloji
Haber Giriş: 01.01.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

2020 yılında uzaydan çekilen büyüleyici fotoğraflar

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
2020 yılında uzaydan çekilen büyüleyici fotoğraflar
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2020 yılını geride bıraktık. Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen dünya, diğer yandan bilimsel çalışmalarını da artırarak devam etti. İşte Uluslararasu Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotların çektiği 2020 yılının en iyi uzay fotoğrafları...

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  • 2020 yılında uzaydan çekilen inanılmaz fotoğraflar
  • 2020 yılında uzaydan çekilen inanılmaz fotoğraflar
  • 2020 yılında uzaydan çekilen inanılmaz fotoğraflar
  • 2020 yılında uzaydan çekilen inanılmaz fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

2020, bilim dünyası için oldukça hareketli bir yıl oldu. Ay'da su moleküllerinin bulunmasından Venüs'te yaşam izine rastlanılmasına, süper kütleli kara delik keşfinden evrenin en geniş üç boyutlu haritasının çıkarılmasına kadar birçok önemli bilimsel keşif bu yıl yapıldı.

Diğer yandan uzaydan oldukça çarpıcı görüntüler de yakalandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar, görevleri süresince birçok fotoğraf karesi yakaladı ve içlerinden bazıları tek kelimeyle müthiş.

NASA'nın seçtiği 2020'nin en iyi 20 fotoğrafı, video eşliğinde dünyayla paylaşıldı. Uzaydan çekilmiş gündoğumu anlarından Kıbrıs adasının müthiş görüntüsüne kadar birçok büyüleyici fotoğraf bu koleksiyonda kendine yer bulmuş.

2020 yılında uzaydan çekilen büyüleyici fotoğraflar


NASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada astronotların her yıl Dünya manzaralı yüzlerce fotoğraf çektiği, kendilerine ait Johson Uzay Merkezi'ndeki Dünya Bilimleri ve Uzaktan Algılama Birimi'nin bu fotoğrafların içinden en iyilerini seçtiği kaydedildi.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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