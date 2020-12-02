5G hayatımızda neleri değiştirecek?

Hücresel ağların altyapısı belirli standartlar çerçevesinde şekilleniyor. Günlük hayatta kullandığımız iletişim cihazları da bu altyapıyla uyumlu olacak şekilde üretiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hücresel ağların daha verimli ve etkili hizmet sunabilmesi için altyapı kriterleri, belirli zaman aralıklarıyla değişiyor. 5G, bu altyapı kodlarının ve malzemesinin beşinci kez değiştirilmiş halini ifade ediyor.

Teknoloji ne kadar hızlı gelişirse, hücresel ağlardaki altyapı değişikliği de buna bağlı olarak daha sık gerçekleşiyor. Telekomünikasyon teknolojisinin zaman içinde gösterdiği alt yapı değişiklikleri 1G, 2G, 3G, 4G şeklinde isimlendiriliyor. “G” harfi İngilizcede “nesil” anlamında gelen “Generation” kelimesini ifade ediyor. Buna göre 5G açılımı “5. nesil” oluyor. Her nesil öncekine göre yenilikler içeriyor.

Uzmanlar 5G ile hayatımıza birçok yeniliğin girmesini öngörüyor. 5G telefon dışında sağlık, otomotiv, eğlence ve hizmet gibi birçok sektörde de köklü değişikliklerin kapısını aralıyor. En önemli yenilik mobil veriler konusunda beklenirken, şimdikine göre daha çok mobil verinin kontrolü öngörülüyor. Bu yeni nesil teknoloji ile insanlar, evler, şehirler ve daha birçok şey yüksek hızla birbirine bağlanıyor.



5G ARTIK BİR İHTİYAÇ



2030 yılına kadar küresel ekonomiye 8 trilyon dolar değer katma potansiyeline sahip olan 5G teknolojisi tüm dünyada etkisini hissettirecek. Bugün için sayılı ülkede kullanılan teknoloji, aslında artık bir ihtiyaç. 5G’ye duyulan ihtiyacın artmasına neden olan sektörlerin başında, akıllı ev teknolojilerinden sonra otonom araçlar ve akıllı ulaşım geliyor.



5G İLE NELER DEĞİŞECEK?



5G'nin etkisinin pek çok alanda hissedileceğine dikkat çeken Hürriyet Teknoloji Yazarı Burak Kesayak'a göre yaşanan değişim şöyle olacak:

2019 yılında Çin’de, dünyanın ilk 5G ile uzaktan ameliyatı yapılmıştı. Normalden 20 ila 60 kat daha fazla hız sunan 5G, sağlıkta büyük bir devrim yaratıyor. Gerekli fiziksel koşullar sağlandığında 5G ile ülkeden ülkeye yapılan ameliyatlara daha çok şahit olacağız.

Birçok ülkede dizel ve benzinli araçların yasaklanması, geleceğin elektrikli ve otonom araçlar üzerine kurulması planlanıyor. Örneğin; Dubai’de 2030 yılına kadar ulaşımın yüzde 25’ini otonom araçlar oluşturacak. 5G’nin hayatımıza tam anlamıyla girmesiyle otonom araçlar 5G ile birbiriyle iletişim kuracak. Yani trafik ağındaki iletişim altyapısı, 5G’ye emanet edilecek.

5G ile endüstriyel robotlar ve insansı robotların, kontrolleri daha hızlı bir şekilde yapılabilecek. Kablosuz teknolojiyle robotlar için veri transferi çok daha hızlı yapılacak ve sistem sorunsuz bir şekilde çalışacak.

5G’nin hız konusunda sunduğu avantajla yüksek kaliteli yayınlar yapılabilecek. 4K/8K video kalitesinde canlı yayınlar mümkün hale gelecek.

Yıllık yüzde 10’luk bileşik büyüme oranıyla 2023’te 3 milyar doların üzerinde bir Pazar hacmine sahip olması beklenen LTE/5G, yeni gelir fırsatlarını da beraberinde getirecek. Zyxel tahminlerinde, 5G ile ağ çözümleri tasarlamanın, şirketler için önemli bir fırsat olacağını belirtiyor.











