“3 Dakikada Teknoloji” video serisi dijital dünyanın nabzını tutacak

İş hayatında uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte yaşamlarımıza daha yoğun şekilde dahil olmaya başlayan teknoloji, uygulama noktasında birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Kaynaklara uzaktan erişimin arttığı; çalışanların birden fazla uygulama ve platform üzerinde eşzamanlı olarak çalışmak durumunda kaldığı pandemi döneminde, bireylerin ve işletmelerin teknolojik araç ve uygulamalar hakkında bilgi edinme ihtiyacı da aynı paralelde artıyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Microsoft Türkiye, “3 Dakikada Teknoloji” adlı video serisinde özellikle son dönemde sıkça gündeme gelen yapay zekâ, bulut bilişim, IoT, büyük veri, Microsoft Teams ve siber güvenlik gibi konularda uzman isimleri konuk ederek faydalı bilgilerin paylaşılmasına katkı sağlıyor.

Pandemi sürecinde teknolojik yeniliklere adaptasyon kabiliyetimizin ve hızımızın her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkat çeken Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel, “Microsoft Türkiye olarak, teknolojik araç, uygulama ve servislerin kullanımından mesleki yetkinlik geliştirmeye kadar birçok alanda çeşitli eğitim içeriklerimizi ücretsiz olarak paylaştığımız çeşitli platformlarımız mevcut.



Ancak pandemiyle birlikte, hem dijital okuryazarlık seviyesinin yukarıya çekilmesine katkı sağlayacak, hem de Microsoft çözümlerini tanıtmamıza destek olacak daha pratik ve hızlı bir model yaratmak istedik; ‘3 Dakikada Teknoloji’ fikri buradan doğdu. Röportaj formatında kurguladığımız videolarda konuları son derece kısa ve öz, kafa karıştırıcı detaylara girmeden ele alıyoruz. Çalışma hayatının yoğun koşuşturmacası içinde herhangi bir konuda eğitim içeriklerine göz atacak vakit bulamayan bireysel ve kurumsal kullanıcılarımız, 3 dakikalık kompakt içeriklerimizin kendilerine büyük fayda sağladığını belirtiyorlar” dedi.

Bugüne dek 6 bölümü yayınlanan “3 Dakikada Teknoloji” video serisinde “Azure Bilişsel Hizmetlerle Duyduğunuzu Görün; Gördüğünüzü Duyun”; Azure Synapse Analytics ile Sınırsız Ölçeklendirme ve Veri Sorgulama Deneyimi”; “Microsoft Teams Yenilikler”; “Microsoft Defender ile Sıfır Güven ve Tam Korunma”; “Microsoft Teams Uyumlu Toplantı Çözümleri” ve “Microsoft Teams Phone System ile Santralinizi Modernize Edin” başlıklı içerikler teknoloji takipçilerinin beğenisine sunuldu.