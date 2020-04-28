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Teknoloji
Haber Giriş: 28.04.2020 - 08:18,Son Güncelleme:

3-6 yaş arası okul öncesi çocuklara özel uygulama

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3-6 yaş arası okul öncesi çocuklara özel uygulama
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3-6 yaş arası okul öncesi çocuklara özel, pedagog ve gelişim uzmanları gözetiminde geliştirilen Tiny Minies uygulaması ile çocuklar eğlenerek öğreniyor ve kişiye özel planlarla zihinsel becerileri gelişiyor.

Tiny Minies uygulaması, 3 ila 6 yaş aralığındaki çocukların öğrenme ve zihinsel gelişimlerini yüzlerce oyun ve aktivite ile eğlenceli bir şekilde destekleyen okul öncesi eğitim uygulaması. Uygulamada yer alan tüm oyun ve aktiviteler, çocukların öğrenme, problem çözme, dikkat, hafıza ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlandı.

Oyunların yanı sıra uygulamada yer alan çizgi filmler, masallar, basılabilir materyaller ve etkileşimli oyun alanları gibi ekstra aktiviteler, çocukların bilişsel gelişimini desteklerken, ebeveynleriyle birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmelerine yardımcı oluyor. 

3-6 yaş arası okul öncesi çocuklara özel uygulama

Raporlama altyapısı ile ebeveynler, çocuklarının gelişimindeki her aşamayı, belirli yaş ve coğrafi bölgelere göre kişiselleştirilmiş ilerleme raporları aracılığıyla yakından takip ederken, çocuklarına özel pedagojik tavsiyeler de alabilirler.

ÜCRETSİZ DENEME

Tiny Minies uygulamasını ücretsiz bir şekilde sınırlı sayıda içeriğe erişerek kullanabiliyorsunuz. Uygulama, tiny.cc/oyunuindir adresinden indirilebiliyor. 

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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