3-6 yaş arası okul öncesi çocuklara özel uygulama

Tiny Minies uygulaması, 3 ila 6 yaş aralığındaki çocukların öğrenme ve zihinsel gelişimlerini yüzlerce oyun ve aktivite ile eğlenceli bir şekilde destekleyen okul öncesi eğitim uygulaması. Uygulamada yer alan tüm oyun ve aktiviteler, çocukların öğrenme, problem çözme, dikkat, hafıza ve yaratıcılık becerilerini geliştirmek için özel olarak tasarlandı.



Oyunların yanı sıra uygulamada yer alan çizgi filmler, masallar, basılabilir materyaller ve etkileşimli oyun alanları gibi ekstra aktiviteler, çocukların bilişsel gelişimini desteklerken, ebeveynleriyle birlikte kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmelerine yardımcı oluyor.



Raporlama altyapısı ile ebeveynler, çocuklarının gelişimindeki her aşamayı, belirli yaş ve coğrafi bölgelere göre kişiselleştirilmiş ilerleme raporları aracılığıyla yakından takip ederken, çocuklarına özel pedagojik tavsiyeler de alabilirler.



ÜCRETSİZ DENEME



Tiny Minies uygulamasını ücretsiz bir şekilde sınırlı sayıda içeriğe erişerek kullanabiliyorsunuz. Uygulama, tiny.cc/oyunuindir adresinden indirilebiliyor.