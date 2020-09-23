2020'yi özetleyen yeni emoji ortaya çıktı

Bu yıl gerçekten de oldukça zorlu geçti, geçiyor. Avustralya'daki orman yagınlarıyla başlayan 2020, koronavirüs salgını ile birlikte tüm dünyada hayatı çok daha zor bir hale getirdi.

Bu kapsamda telefonlarda sıkça kullandığımız ve duygularımızı kolay yoldan anlatmamızı sağlayan emoji'ler, 2020 özelinde farklı bir ürünle ortaya çıktı. Gözünde spiral çizgiler bulunan emoji, 2020'yi özetle anlatan emoji olarak tasarlandı.

Gönderen kişinin 2020'yi anlatmak için kullanabileceği bu özel emoji, kullanıcıların ruh hallerini resmedecek. Baş dönmesi ve hipnoz olan halleri temsil eden emoji, 2020'yi özetleyen en başarılı emoji olacak gibi görünüyor.



Unicode Konsorsiyumu tarafından kabul edilen 200'den fazla emojiden biri olan spiral gözlü emoji, 2021 yılında kullanıma sunulacak. Yani 2020'yi anlatması düşünülen emoji, 2020 bittikten sonra telefonlarda yerini alacak.

Ancak 2020 özelinde geliştirilen tek emoji spiral gözlü emoji olmayacak. Hazırlanan yeni emojilerin arasında etrafına bandaj sarılmış bir kalp ve yoruma bağlı olarak mide ekşimesi veya kalp kırıklığını ifade edebilen alevler içinde kalp yer alıyor.

Bulutlar arasında yüz, öksüren yüz, sakalllı ve saçları uzun yüzler de yine 2021 yılında karşımıza çıkacak yeni emojilerden sadece birkaçı.