2 milyon bilişim uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor

Huawei, dijital teknolojinin faydalarını herkese sağlamayı ve teknolojiyi her yere yaymayı amaçlayan TECH4ALL girişiminin bir parçası olarak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0’ı duyurdu. İlk olarak 2013 yılında başlayan programın amacı; üniversitelerde ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinin oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha fazla iletişim ve teknoloji uzmanının yetişmesini sağlamaktı.

Bu sene başlatılan ikinci fazda ise Huawei hedef büyüttü. Yeni plana göre Huawei; özellikle 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi çözümlerini, okullarla yaptığı işbirliklerine sürekli dahil ederek önümüzdeki 5 yılda dünya çapında 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirecek.



50 milyon doları aşan yatırım

Bu hedefe ulaşmak için Huawei, önümüzdeki beş yıl boyunca toplamda en az 50 milyon ABD doları yatırımla Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu’nu kuracak. Bu fon, öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak. Kurulan fon aracılığıyla öğretmenlere eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla öğrencilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.

