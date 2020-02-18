130 milyon yıllık dinozora ait ayak izi ortaya çıktı

İngiltere'yi birbirine katan Ciara Fırtınası, arkeologları sevindirecek bir gelişmeye neden oldu. Araştırmacılar 130 milyon yıllık dinozorun ayak izini, saatte maksimum 100 kilometre hıza ulaşan rüzgar ve yoğun yağışın vurduğu Sandown Koyu’nda keşfetti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre bir dinozora ait olduğu görülen ayak izinin, kil içinde milyonlarca yıldan günümüze kadar korunmuş olduğu açıklandı. Dinozorun Neovenator veya ona benzeyen başka bir cinsten olduğu düşünülüyor. Neovenator cinsi dinozorların ise boyu 10 metreyi bulabiliyor.

Fosil avcıları yaptığı bir açıklamada ‘’İz bırakan dinozor 130 milyon yıl önce, bugün Sandown koyu olan yerden güneybatıya doğru, bataklık toprakta arkasında devasa izler bırakarak çevreden geçiyordu. Hayvanın arkasında ormanlık alçak tepeler uzanırken, yöneldiği taraftaysa subasar ormanları, nehir kollarıyla ve otçul dinozor sürüleriyle bezeli düz bir alüvyon arazi yer alıyordu.’’ sözlerini kaydetti.



Fakat ‘’Wessex Formasyonu’’ ismiyle bilinen bu jeolojik oluşumda yer alan yumuşak kildeki dinozora ait ayak izi, yaşanacak gelgitlerin aşındırmasıyla yakında yok olabilir.

Bu gibi şiddetli fırtınalar daha öncede Doğu Sussex’e bağlı Hastings kenti yakınlarında çok sayıda dinozor ayak izini açığa çıkarmıştı.



