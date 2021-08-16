Talimat değişti, hülle yolu kapandı, Kasımpaşa’nın Can’ı gitti!

Türk futbolunda son yılların en önemli tartışma konularından biri, kulüplerin UEFA Pro Lisansı yani yeterlilik durumu olmayan teknik direktörlerle çalışmak için ‘hülle’ yoluna başvurmaları. Bu yöntem 2013-14 sezonunda Sivasspor’da teknik direktörlük görevine getirilen Roberto Carlos’la başlamış ve ardından Sergen Yalçın onu takip etmişti. O dönem Süper Lig’de görev yapması için lisansı yeterli olmayan Roberto Carlos için talimatlarda revizyona gidilmiş ve Brezilyalı teknik adam yedek kulübesine oturmuştu.

ERZURUM TFF’YE BAŞVURMUŞTU

Bu karmaşa, 2020-21 sezonunda Erzurumspor’un Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can konusunda TFF’ye yaptığı flaş başvuru ile tavan yaptı. Tahkim Kurulu’nun bu başvuruyu usul bakımından reddetmesi gelecek açısından TFF için de ciddi bir tehlike arz ediyordu. Nitekim TFF

yönetim kurulu, teknik direktör talimatında değişikliğe giderek, yeterli lisansı olmayan antrenörlerin saha kenarında yer alamayacağı şartını getirdi. Kısacası ‘hülle’ yolunu kapattı. Bu da elinde teknik direktörlük diploması olmayan Şenol Can’ın dün Kasımpaşa ile yollarının ayrılmasına sebep oldu.

ÜÇ ANTRENÖRE ‘ÖZEL ÇALIŞMA İZNİ’

Tabii bu durumda akıllara Şenol Can gibi UEFA Pro Lisanslı olmayan ve Süper Lig’de takım çalıştıran İlhan Palut (Konyaspor), Çağdaş Atan (Alanyaspor), Ömer Erdoğan’ın (Hatayspor) görevlerine devam edip etmeyeceği sorusu geliyor. TFF bu konuda ‘Özel çalışma izni’ maddesine “Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından gönderilen online eğitim içeriklerini alarak ilgili eğitim programına başlayan teknik adamlar çalışma alanlarında görev yapabilirler” ilavesi yaparak onlara bir nevi çalışma izni çıkarmış oldu.

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