MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdana Demirspor'da Samet Aybaba yenen gole isyan etti! "Saçma sapan..."
GeriFutbol Adana Demirspor'da Samet Aybaba yenen gole isyan etti! "Saçma sapan..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.08.2021 - 00:25 | Son Güncelleme:

Adana Demirspor'da Samet Aybaba yenen gole isyan etti! "Saçma sapan..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen ve ilk maçında Fenerbahçe'yle karşılaşan Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aybaba'nın açıklamaları şöyle;

Saçma sapan bir gol yedik. 60. dakikadan sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. Çok pozisyona girdik. Daha da gelişeceğiz. Biz cesur, coşkulu ve kazanmaya yönelik oynayan bir takım oluşturacağız.

Sonlandırmada da eksiklerimiz ortaya çıktı. Bunlara çalışacağız. Kazansaydık moral ve motivasyonumuz daha hızlanırdı. Olsun, oyuncularımın performansından son derece memnunum.

Ortaya çıkan bir şey var ki; Demirspor takımı, bu sezon ligin en iyi oynayan takımlarından biri olmaya aday.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi