Adana Demirspor'da Samet Aybaba yenen gole isyan etti! "Saçma sapan..."

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aybaba'nın açıklamaları şöyle;

Saçma sapan bir gol yedik. 60. dakikadan sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. Çok pozisyona girdik. Daha da gelişeceğiz. Biz cesur, coşkulu ve kazanmaya yönelik oynayan bir takım oluşturacağız.

Sonlandırmada da eksiklerimiz ortaya çıktı. Bunlara çalışacağız. Kazansaydık moral ve motivasyonumuz daha hızlanırdı. Olsun, oyuncularımın performansından son derece memnunum.

Ortaya çıkan bir şey var ki; Demirspor takımı, bu sezon ligin en iyi oynayan takımlarından biri olmaya aday.