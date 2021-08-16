Son Dakika: Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Adana Demirspor galibiyeti sonrası konuştu! O soruya yanıt vermedi...

Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten Vitor Pereira, sakatlık yaşayan Serdar Dursun'un da hastaneye gideceğini belirtirken "Zorlu bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim de bazı sakatlık problemlerimiz vardı ama takım ruhunu sahaya yansıtmayı başardık. Serdar Dursun hastaneye gidecek, sonrasında durumunun ne olduğunu göreceğiz. Umarım ağır bir sakatlık değildir." diye konuştu.

Portekizli teknik adam, muhabirin "Hangi bölgeleri eksik buldunuz?" sorusuna ise yanıt vermekten kaçınırken "Burada konuşulacak konu değil." dedi.

Ev sahibi takım için çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden Pereira, şunları söyledi:

"Bizim de hafta içi bazı problemlerimiz oldu, maç sırasında da bazı problemler yaşadık ama ilk yarı kalitemizi ortaya koyduk. Ama bizde eksik olan bir şey vardı. İlk yarıda ritmi ve topu korumayı biraz daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü öyle olunca da oyunu kontrol etmek bir zordu açıkçası."

İkinci yarıda ellerindeki tek forvetin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını anımsatan Pereira, "Ama gerçekten takım ruhunu çok iyi bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda sahada birlik olmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir. Bazen sahada acı çekmeniz gerekir, fedakarlık yapmanız gerekir. 3 puanla başlamak çok önemliydi gerçekten çok mutluyum takım ve taraftarlarımız adına." diye konuştu.