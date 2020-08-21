01.08.2020

Bunun adına 'Mucize' derler

Tarihi Fatih Karagümrük’ten önce o yazdı. Çok değil, 2 yıl önce son maçını kazanarak 3. Lig’e düşmekten kılpayı kurtulan takımı alıp, bir yıl sonra 2. Lig’den 1. Lig’e, yine sadece bir yıl sonra da oradan Süper Lige taşımak...

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