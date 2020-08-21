MHK istifa etti! İşte istifanın nedenleri
Evet, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve yönetim kurulunun istifası sürpriz oldu.Devamını oku
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Evet, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve yönetim kurulunun istifası sürpriz oldu.Devamını oku
Tahir Kum yazdı...Devamını oku
Tahir Kum yazdı...Devamını oku
Süper Lig’deki takım sayısının 21’e çıkarılmasının ek külfet getireceğini belirten Digitürk, “Size daha önce teklif ettiğimiz yıllık 1.7 milyar TL’yi artık veremeyiz” dedi. Bunun üzerine kulüpler ‘her hafta 9 maçı Digitürk, 1 maçı TRT yayınlasın’ formülünü önerdi.Devamını oku
Limit aşımında puan silme, transfer yasağı gibi cezalar var. Peki TFF nereden silecek puanları? Talimata göre; bir sonraki sezondan! Yani ihlal yaparak şampiyon olduğun sezondan değil, yeni başlayacak sezondan. Tahir Kum yazdı...Devamını oku
TFF yeni yabancı yabancı sistemini açıkladı, uygulatamadı. “Süper Lig’den BAL’a tüm ligleri oynatacağız” dedi. Süper ve 1. Lig hariç oynatamadı. “Kulüp Lisans Talimatı”nın uygulanması konusunda diretiyor. Biz de diyoruz ki; “Hayır uy-gu-la-na-maz.”Devamını oku
Tarihi Fatih Karagümrük’ten önce o yazdı. Çok değil, 2 yıl önce son maçını kazanarak 3. Lig’e düşmekten kılpayı kurtulan takımı alıp, bir yıl sonra 2. Lig’den 1. Lig’e, yine sadece bir yıl sonra da oradan Süper Lige taşımak...Devamını oku