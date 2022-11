Asıl değerli olanlar kimler? Hakemler mi teknik direktörler mi

Haberin Devamı

Talimat; merkez bina (!) Görünüşte mesaj ‘spam’, ama gerçekte Riva merkezli, maalesef. Mesajda “Hakem topu eline alacak ve her iki takımın teknik direktörünün yanına gidecek” diyor ya... Takıldım oraya. Muhtemelen bu mesajın seminer vs. toplantı versiyonu; “Hekem ceketini ilikleyecek ve teknik direktörlere hoş geldin diyecek” şeklinde olurdu. Çünkü bakış, böyle maaselef.

ESKİ KÖYE YENİ BİR ADET DAHA

Yine eski köye yeni bir adet daha! Yapmayın Allah aşkına. Nereden çıktı şimdi, bu? Acaba hangi hakem arkadaş hangi teknik adamamızı incitti, kırdı, gücendirdi. Söyleyin, asalım hemen onun düdüğünü. Cüretkârlığa bak sen! Belli, bir şey olmuş ki, onlara “Her maç öncesi yedek kulübelerine gidin, teknik adamlarımızın elini sıkın ve onlara başarılar dileyin... Ve bu konuda da hassas ve dikkatli olun” talimatı gönderiyorsunuz. Belli ki bazı hakemlerimizin bazı teknik adamlara karşı davranışında saygısında bir kusuru olmuş.

Haberin Devamı

EZDİRMEDİĞİNİZ BİR ONLAR KALMIŞTI

Şu işe bak!.. Maç boyu kenardan hakareti, tehdidi, küfürü yiyen onlar. Ama gel gör ki, TFF’ye göre bu ikili arasında (teknik direktör-hakem) maç öncesi morale, güvene, desteğe ihtiyacı olanlar teknik adamlarımız! Sonra da onlar “Değerli Hakemlerimiz” öyle mi? Seminerde, SMS mesajlarında “Değerli hakemlerimiz”, icraatta ise ‘değerli, kıymetli olan’ teknik adamlarımız, kıymetli başkanlarımız. Zaten başkanlara, yöneticilere ezdirdiğiniz kadar ezdirdiniz onları. Bir teknik adamlar kalmıştı, onlara da ezdirin bakalım. Soruyorum “Tetikçi hakem bunlar?” diyen başkana ne yaptınız, kol kola girmekten başka, sayın Mehmet Büyükekşi başkan.

FUTBOLUN ÜVEY EVLATLARI

Madem öyle, her maç öncesi teknik adamları gönderin onlara. Niye onlar teknik adamların ayaklarına gidiyor ki? Seremoni sonrası her iki teknik adam da bi zahmet bir kaç adım atıp gitsin hakemlerin yanlarına, başarılar dilesin, madem böyle bir görüntü isteniyor. Veya bu talimatı akıl edinenler; her maç sonrası teknik adamların da hakemlerin yanına giderek ellerini sıkmasını ve tebrik etmesini istese ya. Yapın talimata böyle bir ek. Oyuncusundan, kenar yönetimine, taraftarından protokolündekine, medyasına dek hiçbir zaman değer görmemiş ki ‘üstlerinden’ görsünler. Hakemin genel kurulda kaç oyu var? Hakemin tribünde kaç taraftarı var? Medyada kaç destekçisi var? Ki, birileri onların haklarını gözetsin. Onlar, futbolun üvey evlatları.

Haberin Devamı

ALİ PALABIYIK, OKAN BURUK'UN YANINA GİDERSE NE OLUR?

Ne demişler; “Emir demiri keser.” Mecbur hakemlerimiz seremoniyi gerçekleştirdikten sonra soluğu yedek kulübesinde alacaklar. Kenardaki o hengame esnasında. Hadi hakem arkadaşımız gitti teknik adamımızın elini sıkarak başarılar diledi. Peki o teknik adam o esnada hakem arkadaşa laf sokarsa... “Sana da başarılar ama çık adam gibi maç yönet” derse bu durumda hakem arkadaşımız ne yapacak? Veya o hakemle sıkıntılı bir maçı olmuş teknik adam bu karşılaşmada kendisine, “Umarım .... maçındaki gibi maçın içine etmez, düzgün yönetirsin” derse hakem arkadaşımız ne yapacak? Ki, muhtemeldir bunlar. Mesela; yarın bir gün Ali Palabıyık’ın teknik direktör Okan Buruk’un yanına gidip başarılar dilediğini anı bir hayal edin.

Haberin Devamı

TEKNİK ADAM İSTEMEZSE HAKEM ZORLA ELİNİ Mİ SIKACAK?

Veya teknik adam hakemin kendisine doğru geldiğini gördü, sırtını dönerek veya ellerini cebinden çıkartmayarak tavır koydu; peki bu durumda o hakem arkadaşlar ne yapacak? Zorla da elini mi sıkacak? Baktı hakem kendine doğru geliyor, teknik adam arkası döndü gidiyor, peşinden mi gidecek? Ve bunların ardından birkaç saniye sonra çıkıp maçı yönetecek. Kart göstersen bir dert, göstermesen bir dert. Kafa karmakarışık gel orta sahaya, sıfır moralle başlat maçı. Afferin size, TFF! “Olmaz” demeyin. Teknik adamlarımızın, özellikle de yerli olan kısmın hakemlerimize bakışı malum. Maçı almaktan çok skoru başkalarına satma konusunda bir hayli becerili ve başarılılar. Arkalarında duran bir MHK bir TFF bulsalar, çoğu maçı tribünde tamamlayacak. Böyle bir atmosferde teknik direktörlere göndereceğin SMS’i hakemlere göndermek... Bravo size...