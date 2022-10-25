Ali Palabıyık’a dinlendirme, Boey’e 1, Abdülkerim’e 2 maç ceza

Haberin Devamı

1- ALi PALABIYIK’IN ATANMASI DOĞRU MUYDU?

Zorluk derecesi yüksek maç olduğundan 1. kategori bir hakem olan Ali Palabıyık’ın Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasına atanmasında algoritma açısından bir sıkıntı yok. Kaldı ki o Palabıyık bu sezon ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçını da yönetmiş, hem gözlemcilerden hem de MHK’den yüksek not aldığı için bir sonraki hafta Fenerbahçe-Kayseri karşılaşmasında görevlendirilmişti. Bu arada Ali Palabıyık bu sezon ligde 5. maçına çıktı. Avrupa’da da eksiksiz gidiyor ve muhtemelen bu hafta UEFA’dan yeni bir maç görevi gelecek.

2- GÖZLEMCiLERiN VE MHK’NiN HAKEM HAKKINDAKi NOTLARI NE?

Şimdi en çok merak edilen soru şu: Ali Palabıyık, Galatasaray-Alanyaspor maçının gözlemcilerinden nasıl bir not alacak? Öncelikle belirtmeliyiz ki, yeni sistemde gözlemciler hakemlere not vermiyor. Görevleri ellerindeki mutad maç raporu dökümanında yer alan kutucukları işaretlemek. ‘Doğru’ veya ‘yanlış’ gibi. MHK bu işaretlemelere göre hakemin notunu çıkarıyor. Gözlemciler maçta ne notu verdiğini bile bilmiyor. Ama şunu söyleyeyim; Galatasaray-Alanyaspor maçının gözlemcileri İsmet Arzuman ile Kadir Tozlu’nun MHK’nin değerlendirmesi aynı: Ali Palabıyık formsuzdu. Aldığı kırık nottan dolayı Palabıyık’ın 2-3 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

3- SACHA BOEY’iN ATILDIĞI POZiSYONA ‘VAR’ MÜDAHALE ETMELi MiYDi?

Ali Palabıyık’ın gözlemci ve MHK’den kırık not aldığı en önemli iki pozisyon; Boey’e çıkan kırmızı kart ve Alanyaspor lehine (Yusuf Özdemir’e ceza sahasında Nelsson tarafından yapılan müdahale) verilmeyen penaltı.

Ancak Boey konusunda Galatasaray cephesinin “Neden VAR devreye girmedi?” serzenişi, VAR protokolüne göre de MHK’ye göre de yersiz. O pozisyonda VAR devreye girmez çünkü VAR hata konusunda ‘mutlak ve kesinlik’ arar. Burada VAR ile hakkında sorulması gereken soru ‘Karar doğru mu?’ değil, ‘Karar bariz şekilde yanlış mı?’ olmalı. Pozisyonla ilgili ortak nokta; “Sarı kart daha doğru olurdu” olduğundan pozisyon VAR’lık olmaktan çıkmış demektir.

Haberin Devamı

Kısacası VAR’ın amacı tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmek değildi. MHK’ye göre de “Doğrusu sarı olmalıydı. VAR’ın müdahale etmemesi doğru.” Alanyaspor lehine verilmeyen penaltıda ise VAR devreye girmeliydi.

4- KIRMIZI KART GÖREN SACHA BOEY VE ABDÜLKERiM’iN CEZALARI NE OLABiLiR?

Sacha Boey, bariz gol şansını önlemesi sebebiyle Disiplin Talimatı’nın 94. maddesinin 6. fıkrasına göre otomatik olarak 1 maçla cezalandırılacak.

İlgili talimat “Bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar” der. 90+4. dakikada oyundan ihraç edilen Abdülkerim Bardakçı ise Disiplin Talimatı’nın 43. maddesine göre (Kural Dışı Hareketler) işlem görecek. İlgili talimat, “Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir” diyor.

Haberin Devamı

Abdulkerim’e ihraçtan dolayı 2 ve sonraki sportmenliğe aykırı davranışlarından da 1 olmak üzere toplam 3 maç men cezası gelebilir. Minimum cezası 2 olacaktır.

5- DURSUN ÖZBEK, ERDEN TiMUR VE OKAN BURUK PFDK’YE SEVK EDiLiR Mi?

Galatasaray cephesinde gözler öncelikle TFF Hukuk Müşavirliği’nin bugün öğleden sonra yapacağı toplantıya çevrildi. Zira, disiplin sevkleri bu toplantıda belirlenecek.

Riva cephesinden gelen bilgiler teknik direktör Okan Buruk için de tehlike çanlarının çaldığı yönünde. Buruk’un müsabaka sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevki gündemde. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur da Galatasaray cephesinden PFDK’ye sevk edilecek diğer iki isim. Hem Özbek hem de Timur, Disiplin Talimatı’nın 36 ve 42. maddelerinden PFDK’ye gidecek gibi.

Haberin Devamı

Ayrıca müsabaka temsilci raporlarına göre Galatasaray Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle yüklü bir para cezasına çarptırılacak. Ekstra olarak kısmi tribün kapama cezası çıkabilir.

PALABIYIK 10 YILLIK SÜPER LiG KARiYERiNDE 4 BÜYÜKLERiN 120 MAÇINI YÖNETTi

Ali Palabıyık Süper Lig’de görev alan hakemler içinde Halil Umut Meler’le birlikte en üst seviyede olan iki isimden biri. FIFA kokartlı (yeni dönem de de yer alacak) 1. kategori hakemi. Süper Lig’e 2012-13 sezonunda çıkmış. Bu 10 senelik dönemde yıl/maç sayısı ortalaması olarak en tecrübeli iki hakemimiz Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus kadar 4 büyüklerin maçına atanmış. Örneğin Çakır ve Aydınus Süper Lig’deki 20 sezonda dört büyüklerin yaklaşık 220 müsabakasında düdük çalarken, Palabıyık’ın 10 sezonda görev aldığı 4 büyük takımın maç sayısı 120 civarında.