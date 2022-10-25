Son dakika: İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında soyunma odasında yaşananlar! Sarı kırmızılı futbolcuların 'Ali Palabıyık' şaşkınlığı: Maçı kazandırmayacaklar

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Galatasaray-Alanyaspor maçı, gerek hakem Ali Palabıyık’ın verdiği kararlar ve gerekse karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un yapığı sert açıklamalarla bir anda ülke gündeminin 1 numaralı maddesi oldu.

Hemen herkes gibi biz de Galatasaray cephesinde yaşananları merak ediyorduk. Zira Sacha Boey’in kırmızı kart gördüğü 31. dakikaya dek rakibine ezici bir üstünlük sağlayan sarı kırmızılı takım, sanki bir sihirli değnek değmiş gibi, o andan sonra kontrolü tamamen kaybetmişti.

SAYISIZ TELEFON GÖRÜŞMESi

Öyle ki, maç sonu topla oynama rakamları yüzde 66’ya 34 Alanyaspor lehine gerçekleşmişti. Futbol yönünden gün ve gece kadar birbirine tamamen zıt olan bu görüntü için başkan Özbek ve yöneticiler ne düşünüyordu?

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Bu soruların yanıtlarını öğrenmek için kulüpteki kaynaklarımla sayısız tefon görüşmesi yaptım. Çok önemli bilgilere eriştim ve görüşler dinledim. Şimdi gelin tüm detaylarıyla anlatalım...

BOEY’E GÖSTERiLEN KIRMIZI KART TAKIMDA PSiKOLOJiK YIKIMA YOL AÇTI

MAÇIN henüz 31. dakikasında Alanyasporlu Daniel Candeias’ı orta alanda çekip düşüren Sacha Boey’in kırmızı kart gördüğü pozisyonu tüm Galatasaraylı futbolcular bizzat tanık olmuştu. O anlarda hepsinin görüşü aynıydı: Alanyasporlu futbolcunun bariz gol şansı yoktu ve top kaleci Muslera’ya gidiyordu, dolayısıyla sarı kart çıkması gerekirdi.

iŞiMiZ ZORLAŞACAK

İşte bu düşünce odadaki havayı olumsuz biçimde etkiledi. Hakem Ali Palabıyık’ın art niyetli olduğuna inanan sarı kırmızılılar, 2-0 önde olmalarına karşın ikinci devrede kendilerini daha zorlu bir maç beklediğini düşünüyordu. Başta kaptan Fernando Muslera ve takımın tecrübeli isimlerinden Dries Mertens olmak üzere tüm futbolcular, “Biz ne yaparsak yapalım, bu maçı kazandırmayacaklar” diyordu.

Sonuçta sarı kırmızılı futbolcular ikinci yarıya psikolojik açıdan sıkıntılı bir şekilde çıktı, bu da doğal olarak oyunlarını olumsuz etkiledi.

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HAKEM, iLK YARIYI BiTiRiŞ ŞEKLiYLE ART NiYETLi OLDUĞUNU GÖSTERDi

İlk 45 dakikanın bitiş düdüğü çalındığında Galatasaraylı futbolcuların ve teknik direktör Okan Buruk’un en çok takıldığı konu, hakem Ali Palabıyık’ın devreyi bitiriş şekli ve zamanlaması idi.

Kazımcan Karataş’ın kaptığı topla hızlı hücuma çıkan sarı kırmızılılar, o ana kadar ilk kez Alanyaspor’u defansta az adamla yakalamışlardı. 2’ye 1 durumdaydılar. Yani ‘umut veren atak’ durumu söz konusu idi. Ne var ki Palabıyık’ın ilk yarıyı bitiren düdüğü Galatasaraylı futbolcuların üçüncü golü atma şansını ortadan kaldırdı.

UZATMA SÜRESi BiTMEMiŞTi

Okan Buruk ve oyuncuları, Ali Palabıyık’ın ‘art niyetli’ olduğunun bu pozisyonda netleştiği görüşündeydi. Mauro İcardi ve Dries Mertens, “Uzatma süresi tamamlanmamışken bu karar niye?” sözleriyle tepkilerini dile getirirken, Okan Buruk da maç sonrası yaptığı açıklamada bu konuya özellikle değinip şunları söyledi:

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ALANYASPOR’U BEKLEDi

“İlk yarıyı bitirme şekli bile hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitirene kadar bekledi, biz tam hızlı hücuma çıktık, maçı bitirdi. Burada hakemin niyetini görüyoruz.”

iCARDi ŞAŞTI KALDI: HAKEMLER NEDEN HEP BiZE KARŞI?

Alanyaspor maçından sonra Galatasaray soyunma odasında Ali Palabıyık’a gerçekten çok büyük öfke vardı. En sinirli olanlar da kaptan Fernando Muslera ile Victor Nelsson’du.

“İyi oynuyoruz ama bir şekilde önümüze engel koyuyorlar. Sacha Boey’in pozisyonunun kırmızı kartla alakası yok. Biz tam gole giderken ilk devre bitirildi. Mertens’e ceza sahasında Fer’in müdahalesi net penaltıydı, vermedi. Burada kasıt var” sözleriyle isyan eden Muslera ve Nelsson’a diğer futbolcular da katıldı.

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KIRMIZI KARTTAN SONRA KONTROLÜ YiTiRDiK

90 dakika sonrası Galatasaray soyunma odasındaki havanın nasıl olduğunu Mauro İcardi de yayıncı kuruluş mikrofonlarına şöyle ifade etti:

“Kırmızı kartın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı Geçen hafta da böyle şeylerle karşılaştık. Hakemler neden sürekli bize karşı hata yapıyor? Anlamıyoruz bunu.”

HATALI KARARLAR YÜZÜNDEN ŞiMDiDEN 6 PUAN KAYBEDiLDi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetiminin gündeminde sadece Alanya maçının hakemi Ali Palabıyık yoktu. Özbek ve kurmayları Palabıyık’ın yanı sıra, bu sezon ligde oynanan diğer 9 maçın hakemlerinin yaptığı hataları konuşuyordu. 4 maçta hakem hatalarıyla 6 puan kaybettiklerini düşünen sarı kırmızılılar, canlarını yakan bu hataları şöyle sıraladı:

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4 PENALTI VERiLMEDi, 1 KIRMIZI KART YANLIŞTI

1- İstanbul’da 1-0 kaybedilen Giresun maçında Traore’nin Emre Akbaba’nın bileğine bastığı pozisyon mutlak penaltıydı, es geçildi.

2- Deplasmanda 2-2 sonuçlanan Trabzon karşılaşmasında Torreira’nın şutunda top ceza alanındaki Larsen’in eline çarptı.

3- 2-1 mağlup olunan Kayserispor karşılaşmasının henüz 28. saniyesinde Mauro İcardi’nin şutunda top ceza alanındaki Majid Hosseini’nin eline çarparak yön değiştirdi.

4- Alanya maçında takım 2-0 önde iken Sacha Boey’e gösterilen haksız kırmızı kart tüm oyun düzenini bozdu. Ayrıca Fer’in Mertens’e yaptığı harekete de penaltı verilmeliydi.

DURSUN ÖZBEK KULÜPLER BiRLiĞi’Ni OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son haftalarda yaşanan hakem hataları ile ilgili olarak Kulüpler Birliği Vakfı’nı da harekete geçirdi. Özbek, Süper Lig’deki kulüplerin başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna, “Hakemlerin durumunu görüşmek için hafta arası olağanüstü toplantı yapalım” diye yazdı.

Ancak Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor’un hafta içi Avrupa kupalarında maç oynayacak olmaları nedeniyle boş gün olmadığı için Özbek’in talep ettiği toplantının önümüzdeki birkaç gün içinde yapılmasının mümkün görülmediği öğrenildi.

G.SARAY’IN YENi ANTRENÖRÜ MORiTZ VOLZ GÖREVE BAŞLADI

Galatasaray’da teknik ekibin son transferi Moritz Volz dün göreve başladı. 39 yaşındaki Alman antrenör, dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanda takıma katıldı. 2015-2019 arasında Arsenal’in scout ekibinde yer alan Volz, 2019’da RB Leipzig’e geçerek teknik direktör Julian Nagelsmann’ın ekibinde 2 yıl görev yaptı.