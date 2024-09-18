Galatasaray-Rize maçının tekrarını mı yayınladınız?

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Dün devre arasında stüdyoya indiğimde şöyle takıldım mesai arkadaşlarıma: “Arkadaşlar ne yaptınız, Galatasaray-Rize maçının tekrarını mı veriyorsunuz? 4 gün arayla aynı müsabakayı ikinci kez izliyoruz adeta.” Sahiden de Galatasaray’ın 4 gün önceki rakibi Rize ile, dünkü misafiri Gaziantep arasındaki benzerlikler çoktu. Maç önü röportajında Selçuk İnan, 4 gün önce İlhan Palut’un anlattıklarının aynısını söyledi adeta: “Bugün beşli savunmayla Galatasaray’ın santradaki rüzgarını kırmayı umut ediyoruz. Eğer o rüzgarı kırabilirsek, bizim de maçın ilerleyen dakikaları için farklı planlarımız var.”

İki hoca da beşli defans, dokuzlu savunma bloğuyla başladı. İki takım da ilk 10 dakikada gol yedi. İki maçta da tam 26’da skor 2-0 oldu. Ve Galatasaray her iki maçın da fişini 26’da çekti.

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YUNUS AKGÜN’Ü TEBRiK ETMEK GEREK

Tabii ki Galatasaray’ın fişi erken çekmesinde tutkulu önde baskısının ve savunmasını çok öne çıkarmasının büyük rolü var. 10’uncu dakikada gelen gol öncesi aslında Galatasaray hücumda topu kaybetmişti. Ancak öyle çabuk geri kazandılar ki, rakipleri nefes alamadı adeta. Bu baskıda defans hattını öne çıkaran Davinson Sanchez başrolde. Sürekli sağa deplase olarak rakip savunmaların aklını karıştıran Dries Mertens müthiş. Sürekli kutu içine ikinci santrfor koşuları yapan Yunus Akgün’ü de tebrik etmek gerek.

KEŞKE YENi TRANSFERLER DE BU MAÇTA OYNAYABiLSEYDi

Tabii ki gönül isterdi ki bu maçta Galatasaray’ın yenileri Osimhenler Jacobslar da, Antep’in yenileri Okerekeler Ndiayeler de oynasalardı. Ancak TFF’de yıllardır bozuk olan planlama, hız kesmeden hatalar yapmaya devam ediyor. Türkiye’de transferin Eylül ortasında bittiği önceden belli mi? Belli. Türk takımlarının Ağustos sonu play-off oynayacağı ve lig maçlarının sorun olacağı önceden belli mi? Belli.

Öyleyse neden geçen sezon de ertelenmiş olan, bu yıl da erteleneceği kesin olan bu maçları göstermelik olarak 3’üncü haftaya koyuyorsunuz? Daha sezon başından Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz 3’üncü haftada maç oynamayacakları şekilde açıklasanız ya fikstürü? Böylece bu statü gereği oynamayan oyuncu tuhaflığı da yaşanmasa...