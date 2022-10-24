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Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı! Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartı, Alanyaspor’un penaltısı beklediği pozisyon...

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#Galatasaray#Alanyaspor#Fırat Aydınus
Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçının kırmızı kartı, Alanyaspor’un penaltısı beklediği pozisyon...
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Fırat Aydınus, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Mertens ve 22'nci dakikada Icardi kaydederken, deplasman ekibinin golleri 68'inci dakikada Balkovec ve 90+1'inci dakikada Hassan'dan geldi.

TARTIŞMALI KARARLAR DAMGA VURDU

Mücadelenin 3. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Mertens, 11. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde ise sahneye ilk golün asistini yapan Icardi çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Arjantinli yıldız, 2 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırsa da ofsayt bayrağına takıldı.

Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken devreye 2-0 ile girildi. Diğer kırmızı kartı ise 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakçı gördü.

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Alanyaspor'un ilk golü ise 68. dakikada Balkovec'in frikiğiyle geldi. Son sözü ise 90+1. dakikada Balkovec söyledi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların puanı 18, Alanyaspor'un ise 13 oldu.

Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçının kırmızı kartı, Alanyaspor’un penaltısı beklediği pozisyon...

GALATASARAY 2 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı. Ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10. haftada ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi. Galatasaray, bu hafta da Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 maçında sadece 2 puan toplayabildi.

TARAFTARDAN ALİ PALABIYIK'A TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kararlarını beğenmedikleri hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Taraftarlar, özellikle ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ali Palabıyık'ı ıslıklayarak protesto etti. Tepkiler nedeniyle bir süre saha içinde bekleyen Palabıyık ve yardımcıları, güvenlik görevlileri eşliğinde soyunma odasına gitti. Bu sırada sahaya bazı yabancı maddeler atıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın sonunda da hakem Ali Palabıyık aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu.

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TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU POZİSYONLARI FIRAT AYDINUS TEK TEK ANALİZ ETTİ

1- DAKiKA 22: iCARDi’NiN GOLÜ OFSAYT GEREKÇESiYLE iPTAL EDiLDi

Rashica’nın pasında İcardi aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağının ardından VAR’daki Koray Gençerler de ofsayt tespitinde bulununca gol geçerli sayılmadı.

FIRAT AYDINUS: Ofsayt pozisyonunda bulunan Mauro İcardi topa temas ettiği için golün iptali doğru karar.

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2- DAKiKA 18: MERTENS ALANYASPOR CEZA ALANINDA YERE DÜŞTÜ

Alanyaspor ceza alanındaki Leroy Fer-Dries Mertens mücadelesinde Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu devam ettirdi.

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FIRAT AYDINUS: Fer’in, Mertens’in omzuna bir müdahalesi var. Penaltı verilse kimse “Niye verdi” demez.

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3- DAKiKA 31: SACHA BOEY’E KIRMIZI KART ÇIKTI

Orta saha çizgisi üzerinde Candeias’ı arkadan çekip düşüren Boey, direkt kırmızı kart gördü.

FIRAT AYDINUS: Bariz gol veya bariz gol atma şansına engel olma konusunda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalı:

· 1-) İhlal ve kale arasındaki uzaklık.

· 2-) Oyunun yönü.

· 3-) Topun kontrolünü sağlama veya kazanma ihtimali.

· 4-) Savunma oyuncularının konumu ve sayısı. Bu kriterlerin biri veya ikisi değil, hepsinin gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu pozisyona baktığımız bu kriterlerin hepsi birden oluşmadığı için bariz gol şansı olarak değerlendirilip kırmızı kart gösterilmesi yanlış.

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Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçının kırmızı kartı, Alanyaspor’un penaltısı beklediği pozisyon...

4- DAKiKA 42: ALANYALILAR PENALTI BEKLEDi

Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Galatasaray ceza alanında Nelsson ile girdiği mücadelede yere düştü. Konuk takım bu pozisyonda penaltı bekledi.

FIRAT AYDINUS: Victor Nelsson’un ceza sahası içinde istemeden de olsa rakibinin ayağına basması sonucu oluşan ihlal, penaltı verilmesini gerektiriyor.

Galatasaray-Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Fırat Aydınus yorumladı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçının kırmızı kartı, Alanyaspor’un penaltısı beklediği pozisyon...

5- DAKiKA 90+4: ABDÜLKERiM KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaraylı Abdülkerim, Efecan’a arkadan yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü.

FIRAT AYDINUS: VAR’ın karışamayacağı bir pozisyon. Hakemin kırmızı kart yorumuna saygı duymakla birlikte, sarı karta daha yakınım.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Fırat Aydınus

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