Dramatik beraberlik

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İlk yarı biterken ofsayttan verilmeyen goller, bir kırmızı kart, tartışmalı penaltı kararları, atılan 4 gol ve tabelada yazan 2-0’lık skor vardı. Boey’nin direkt kırmızı, Muslera’nın sarı kart görmesine yol açan pozisyon sonrası Galatasaray’ın maçın başındaki nefes kesen temposu ve bol pozisyonlu atak futbolu bıçakla kesilmiş gibi durdu. Sarı kırmızılılar adına oldukça keyifli giden maç, bir anda her anlamda tersine döndü.

Oysa kendi evinde, stadı tamamen dolduran taraftarları önünde, iki tribüne yayılan görkemli 29 Ekim koreografisinin coşkusuyla çok yüksek tempoyla maça başlamıştı Galatasaray.

Ligde 6 hafta sonra alınan Kayseri mağlubiyeti sonrası, haftaiçi alınan 7 gollük Kastamonu galibiyeti, aranan özgüveni takıma aşılamış, ideal kadrosuyla maça başlamış, Rashica ve İcardi’nin yıldızlaştığı bir 30 dakika geride bırakmıştı.

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FARiOLi KLASiĞi iZLEDiK

Bu hafta Pro A lisansına kavuşan Farioli, artık kanıksadığımız, geriden oyun kurarak rakibi üzerine çeken ve kontrataklarla golü arayan oyun planıyla sahadaydı. İlk yarıda Galatasaray’ın agresif oyunu karşısında fazla pozisyonuna giremeseler de ikinci yarı sezonun en iyi oyuncusu Boey’nin yokluğunda zorunlu yapılan değişikliklerle Galatasaray bambaşka bir çehreye bürününce aradığı pozisyonları fazlasıyla buldu.

HAKiMiYETi KAYBETTiLER

Okan Buruk, 68.dakikada Balkovec’in serbest vuruşundan gelen frikikle farkı teke indiren gol sonrası, Oliveira’yı çıkarıp Emin Bayram’ı alarak oyunu tamamen savunmaya çekince, maçın hakimiyetini tamamen Alanyaspor’a bırakmış oldu.

Galatasaray çok iyi başladığı, hızlı goller bulduğu ve farka gideceği beklenen maçta 90+1. dakikada Ahmet Hassan’dan gelen gole engel olamayınca, hiç beklemediği dramatik bir beraberliğe razı oldu.