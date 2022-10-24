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Galatasaray'da Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan olay Ali Palabıyık paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:

#Nihan Buruk#Okan Buruk#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 08:38

Galatasaray, Süper Lig'de 2-0 öne geçtiği mücadelede Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takıma gösterilen 2 kırmızı kart büyük tartışma yaratırken teknik direktör Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan olay bir paylaşım geldi.

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 3. dakikasında attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Mertens, 11. dakikada ağları bir kez daha havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Dakikalar 22'yi gösterdiğinde ise sahneye ilk golün asistini yapan Icardi çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Arjantinli yıldız, 2 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırsa da ofsayt bayrağına takıldı.

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GALATASARAY 9 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Sacha Boey, 31. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken devreye 2-0 ile girildi. Diğer kırmızı kartı ise 90+4. dakikada Abdülkerim Bardakçı gördü.

ALANYASPOR SON ANLARDA GERİ DÖNDÜ

Alanyaspor'un ilk golü ise 68. dakikada Balkovec'in frikiğiyle geldi. Son sözü ise 90+1. dakikada Balkovec söyledi. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların puanı 18, Alanyaspor'un ise 13 oldu.

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NİHAN BURUK'TAN OLAY PAYLAŞIM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.

"GALATASARAY şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kişisel sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un ağladığı anları paylaşan NİHAN BURUK, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı.

Galatasarayda Okan Burukun eşi Nihan Buruktan olay Ali Palabıyık paylaşımı

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#Nihan Buruk#Okan Buruk#Galatasaray

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