Okan Buruk: 2 Farioli: 2

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Dünkü müsabakayı iki ayrı devre olarak iki farklı pencerede ele almamız gerek: Maçın ilk devresinde belki de sezonun en iyi Galatasaray’ını seyrettik. Geçtiğimiz hafta Kayserispor’a karşı yılın en kötü futbolunu ortaya koyan, Kemen-Mensah’a orta sahayı tamamen kaybeden bir Galatasaray izledikten sonra son 4 günde sarı kırmızılılar bir reaksiyon verdiler: Önce çok zayıf bir rakip de olsa Kastamonu karşısında Gomis önderliğinde ciddiyetten hiç taviz vermediler.

O çarşamba performansıyla da zaten Rashica’yı kazanmış oldular. Dün de Alanya karşısında ilk 45’te şutlarda 11’e 1, kornerlerde 5-0 üstünlük kurdular. Ligin topa en fazla sahip olan, en yüksek pas yüzdesine sahip ve en çok kenar ortası yapan takımını bir devreliğine etkisiz hale getirdiler. Üstelik bu devrenin 15 dakikasını bir kişi eksik oynamalarına rağmen.

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BALKOVEC’iN 4 ETKiLi ŞUTU VARDI

İkinci yarıdaysa tamamen Farioli’nin istediği ekosistem oluştu NEF Stadı’nda. Stoperlerle öne rahatlıkla çıktılar; hatta Farioli savunmasını Pereira-Fer-Furkan-Balkovec dörtlüsüne çevirdikten sonra 10 kişiyle üçüncü bölgeye gelen bir Alanya izledik. Farioli bu sezonun başlarında Beşiktaş’a karşı da bir devreyi 11’e 10 oynamış ve genç İtalyan teknik adam doğru değişikliklerle 3-0’dan geri dönmeyi başarmıştı. Dün de Galatasaray’a karşı çok doğru değişiklikler yaptı: İkinci yarıda oyuna giren sol bek Balkovec’in 4 etkili şutu var. Ön libero Fer’i stopere çekerek çıkış kabiliyetini artırdı. Zinedine Ferhat da beraberlik golünün asistini yaptı.

HER DEĞiŞiKLiKTE GERiYE GiTTi

Galatasaray’ın 10 kişi kalmasına rağmen ikinci devredeki eksilmeyen iştahı olumlu. İkinci 45’te İcardi ve Kerem dahil herkes yüksek konsantrasyon ve arzuyla cansiperane bir savunma yaptı. Ancak sezon başında Beşiktaş’ın Alanya karşısında yaşadıklarına benzer şeyler yaşadı Galatasaray. Farioli her yaptığı oyuncu değişikliğiyle takımını geliştirirken, Galatasaray hemen her değişiklikte geriye gitti. Özellikle 70’te Rashica çıkıp Emin stopere, Abdülkerim sol beke, Berkan merkeze geçtikten sonra anahtarı Farioli’ye teslim etti Okan Hoca.