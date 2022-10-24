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Galatasaray'da Sacha Boey'den gece yarısı kırmızı kart paylaşımı!

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#Sacha Boey#Galatasaray#Kırmızı Kart
Galatasarayda Sacha Boeyden gece yarısı kırmızı kart paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 08:49

Galatasaray'da Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kart tartışma konusu olan Sacha Boey gece yarısı paylaşımda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 11'inci dakikada Mertens ve 22'nci dakikada Icardi kaydederken, deplasman ekibinin golleri 68'inci dakikada Balkovec ve 90+1'inci dakikada Hassan'dan geldi.

Alanyaspor’un hızlı atağında Sacha Boey’in orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart gösterdi.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, Palabıyık'ın bu kararına yoğun tepki gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da ıslıklarla hakem Ali Palabıyık'ın bu kararını protesto etti.

Sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri yer aldı.

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SACHA BOEY'DEN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Gece geç saatlerde bir paylaşımda bulunan Sacha Boey, "Haksız bir karar. Bu akşamki destekleri için takım arkadaşlarıma ve taraftarlara çok teşekkür ederim. Savaş devam ediyor."

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#Sacha Boey#Galatasaray#Kırmızı Kart

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