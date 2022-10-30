Ya yabancı hakem ya İngiliz ‘VAR’ı

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VAR sistemi hayatımıza bir girdi pir girdi... Gün geçmiyor ki VAR ile ilgili yeni bir tartışma, spekülasyon yaşanmasın...

Penaltı, gol, kırmızı kart ve yanlış kart gibi kritik pozisyonlardaki bariz hakem hatalarını düzeltmesi için getirilen VAR’ın ülkemizde pek sağlıklı işlemediği maalesef bir gerçek. Kulüpler Birliği Vakfı da uzun süredir VAR’da radikal değişiklikler yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kapısını aşındırıp duruyordu. Hatta “VAR’ı istemiyoruz” diyen kulüpler bile oldu.

Birçok kulüp başkanının ortak dileği yabancı hakem getirilmesiydi.

Kulüplerin talebini, mevcut VAR kadrosunun kısıtlı olmasını ve hakemlerin çoğunun VAR’a geçmek istememesini dikkate alan TFF yönetimi en sonunda kararını verdi:

VAR görevi için Avrupa’dan hakem desteği alınacak.

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ÇÖZÜM iÇiN 2 FORMÜL

Peki bu nasıl olacak?.. TFF’nin önünde bu konuda 2 formül bulunuyor:

1- Avrupa ülkelerinden sadece VAR görevi yapmaları için 4-5 yabancı hakem getirilecek.

2- Süper Lig maçları İngiltere veya Belçika’daki VAR merkezlerinden yönetilecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile MHK yetkilileri önümüzdeki hafta ilk olarak İngiltere’ye gidip Premier Lig’in VAR merkezini gezecek, daha sonra da Belçika’da incelemelerde bulunacak.

Büyükekşi, İngiltere ve Belçika’da yapılacak detaylı çalışmaların ardından, Futbol Federasyonu’nun görüşünü Kulüpler Birliği’ne anlatacak ve ardından hangi formülün uygulanacağına karar verilecek.

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VAR’DA BU KADAR iNSAN ELi OLDUĞUNU DÜŞÜNMEMiŞTiK

Hani ‘ne umduk ne bulduk’ derler ya, TFF’nin geçtiğimiz salı günü kulüplere yaptığı VAR sistemi tanıtım toplantısı da aynen öyle oldu.

Ne TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ne de kulüplerin başkanları, teknik direktörleri ve takım kaptanları bu toplantıdan memnun kaldı.

iLGi, BEKLENTiLERiN ALTINDA KALDI

Büyükekşi ve kurmaylarının bu organizasyonu gerçekleştirme gayesi VAR sisteminin ne kadar düzgün çalıştığını göstermek, kafalardaki soru işaretlerini ve endişeleri ortadan kaldırmaktı.

Ne var ki, beklenen olmadı...

Kulüplerin ilgisi TFF’nin beklentilerinin çok altındaydı. Artı, Merkez Hakem Kurulu yetkilileri tarafından yapılan sunum kulüp başkanlarının VAR sistemiyle ilgili kaygılarını daha da artırdı.

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DAHA ÇOK TEKNOLOJi BEKLENiYORDU

Bazı kulüp başkanları, “Sistemin içinde bu kadar insan eli olduğunu düşünmemiştik. Teknolojinin daha yoğun olmasını bekliyorduk” diyormuş.

Hatta bu yöndeki düşüncelerini TFF Başkanı Büyükekşi’ye de açıkça ifade etmişler...

YAPAY ZEKA BÜYÜK ARIZA YAPTI!

Mevcut TFF yönetiminin en çok üzerinde durduğu ve gururla bahsettiği konulardan biri hakem atamalarının ‘yapay zeka’ ile yapılması idi. TFF her ne kadar sistemin düzgün çalışması adına tüm imkanlarını seferber etmiş olsa da zaman zaman sıkıntılar yaşandığı bir gerçek. Bunun son örneğini bu haftaki hakem atamalarında gördük.

ANKARAGÜCÜ’NDE TOP KOŞTURMUŞTU

Yarın oynanacak Ankaragücü-Hatayspor maçına Yaşar Kemal Uğurlu’nun atanması neresinden bakarsanız bakın inanılmaz bir hata. Zira Uğurlu, Ankara bölgesi hakemi. Üstelik Ankaragücü’nün altyapısında futbol oynamış. Yani Uğurlu, bir zamanlar formasını giydiği, şehrinin takımının maçını yönetecek...

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EĞiTiM HAYATI DA ANKARA’DA GEÇTi

Nitekim Uğurlu, 2017 yılında TFF’nin Tam Saha dergisine verdiği röportajda, “Ben Ankara’da doğdum, Ankara’da büyüdüm, Ankaragücü’nün altyapısında oynadım ve üniversite dahil eğitim hayatımın tamamını Ankara’da geçirdim” diyerek açıkça anlatmıştı ne kadar Ankaralı olduğunu.

Sanıyoruz bu durumda söylenecek tek söz şu:

Yapay zeka arıza yaptı!

YAYINCI KURULUŞ EYLÜL TAKSiTiNi ÖDEMEDi

Sancılı bir süreç sonucunda Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın haklarını yeniden alan beIN Sports, yapılan anlaşma gereği sezonluk ücretin yüzde 25’ini imzalar atıldıktan sonra peşin öderken, geri kalan miktarı aylık taksitler halinde vermeyi taahhüt etmişti. Ancak sezonun daha üçüncü ayı içerisinde beIN Sports, ödemeleri aksatmaya başladı. Şirket, ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek eylül ayı taksitini ödememiş.

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Tabii böyle olunca, tüm ödeme planlarını beIN Sports’tan gelecek paraya göre ayarlayan kulüpler zor durumda kaldı. Bakalım neler olacak?

ÖZBEK’iN iSTEDiĞi TOPLANTI 2 KASIM’DA YAPILACAK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, olaylı Alanya maçının ardından tüm kulüp başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna bir mesaj atarak Kulüpler Birliği’nin bu hafta içinde olağanüstü toplantı yapmasını istemişti. Ancak Fenerbahçe, Trabzon, Sivas ve Başakşehir’in hafta içi Avrupa kupalarında maçları olduğu için toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti. Tarih nihayet belirlendi: 2 Kasım Çarşamba.

Aynı gün Cumhurbaşkanlığı’nın davetiyle Ankara’da bir araya gelecek olan başkanlar, daha sonra A.Gücü’nün ev sahipliğinde toplanarak, başta hakemler olmak üzere gündemdeki konuları görüşecek.