Efes’in formasını giyen Mete Kalkavan’ın düdüğü asılmalı!

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Yok arkadaş yok bugünden tezi yok Mete Kalkavan’a o düdüğü astırılmalıdır. Üzerine giyindiği forma ile tarafını belli eden o Mete Kalkavan sadece Galatasaray maçlarına değil Galatasaray’ın rakiplerinin de maçlarına atanması artık sakıncalıdır.

Lütfen olaya dar değil geniş perspektifden bakın. Galatasaray’a bunu yapan ezeli rakiplerine yöneteceği maçlarda neler yapmaz! Lütfen o kuş beyninizle bunu da bir düşünün.

Vallahi pes billahi pes.

YA F.BAHÇE iLE ANADOLU EFES MAÇINA DA GiDERSE...

Peki o Mete Kalkavan yarın Fenerbahçe-Anadolu Efes basketbol müsabakasında da tribündeki yerini aldığında ne diyeceğiz? Keza Beşiktaş müsabakasında? Bugüne kadar aldı ve alacak da...

Duyduğum kadarıyla da 3-4 yıldır Anadolu Efes’ten kombinesi olan ve fırsat buldukça da ailesiyle Efes’in müsabakalarına giden biriymiş Mete hoca.

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Düşünsenize siz bir futbol hakemisiniz ve oğlunuz Bahçeşehir Koleji’nde okuyor veya onun basketbol takımında oynuyor...

OĞLUNA TRiBÜNDE DESTEK OLAMAYACAK Mi?

Peki o çocuk Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye, Beşiktaş’a karşı oynamayacak mı. Babası tribünde onu destekleyemeyecek mi?

Mesela bu maç Anadolu Efes-Galatasaray değil de, Konya-Efes de olabilirdi, Gaziantep Basketbol-Efes maçı da...

Olacak da.

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KONYA MAÇINA DA ATANMAMALI

O zaman Efes kulübünden kombinesi olan Mete Kalkavan sadece Galatasaray maçlarına değil, Basketbol Süper Lig’inde takımları olan 3 Büyükler’in dışında Gaziantep ve Konyaspor müsabakalarına da atanmamalıdır.

Öyle değil mi?

Çünkü yarın da o müsabakalarda tribünden Efes’i destekleyecek Mete hoca.

Bugünden tezi yok o TFF ve o MHK bunun önlemini şimdiden almalı!

KULÜP YÖNETiCiSi TFF BAŞKANI OLUNCA TARAFSIZ OLABiLiR AMA YA HAKEM!

Ve maalesef bu olay; yıllardır futboldaki o ezeli rakiplerin (3 Büyükler’in) taraftarı olan kişiler tarafından yönetilen bir futbol ülkesinde tartışılıyor. Taraftarı oldukları o kulüpleri için canını dişine takan, malını, mülkünü deyim yerindeyse canını veren kişiler tarafından yönetilen o ülke futbolunda oluyor...

Dünden bugüne bakın bakalım TFF başkanı ve yöneticilerine. Kimlerdi diye? Hangi kulübün taraftarlarıymış diye?

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Onlar TFF’ye gelince ceketini çıkarabiliyor, tarafsız olabiliyor ama bir hakem ceketini çıkaramıyor, tarafsız olamıyor öyle mi?

Kaldı ki sadece kombinesini ve formasını aldığınız taraftarı olduğunuz kulübün futbol branşı dahi olmasa da, oynadığı rakipten ötürü tarafsızlığınızı yitirmiş oluyorsunuz, öyle mi?

ÇOCUKLARININ VE EŞiNiN DE HAKKI YOK

Peki o suç aleti ile (!) yakalanan Mete Kalkavan’ın yerinde sadece eşi ve iki çocuğu olsaydı?

İnanın bu da “Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan’ın eşi ve iki çocuğu Galatasaray maçında Efes tribünlerinde yer alarak lacivert beyazlı takıma destek verdi” diye benzer tepkiyi alırdı, sizlerden. Bu ülkede bırakın hakem arkadaşları, eşlerinin çocuklarının da o tür maçlara gitmeye hakkı yok. Voleybol, basketbol, hentbol, kürek fark etmez onlar için!

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HERKES YAPAR HAKEMLER YAPAMAZ

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı takımının formasıyla poz verebiliyor. Oğlu şampiyonluk kupasıyla sahada tur atabiliyor. Spor Bakanları, Türkiye Futbol Federasyonu başkanları ve yöneticileri 4 Büyükler’in eski başkan ve yöneticileri olabiliyor.

Ülkeyi, sporu ve futbolu yöneten ve yön verenler taraftar olabiliyor ama bir futbol hakemi farklı bir branş da olsa ve o kulübün futbol şubesi de olmasa o kulübün tribünlerinde poz veremiyor.

TFF’DEN MHK’YA METE KALKAVAN iÇiN ‘SAVUNMA-AÇIKLAMA iSTEYiN’ TALiMATI

Bu; sadece twitterdakilere göre değil, mevcut Futbol Federasyonu başkanı sayın Mehmet Büyükekşi zihniyetine göre de sakıncalı.

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Öyle olmasa bu konuda MHK’ya “Bir savunma, bir açıklama isteyin bakalım çocuktan” diye talimat vermezdi.

Riva’dan gelen bilgi Mete Kalkavan’dan yazılı veya sözlü savunma istenecekmiş. Enteresan olan bu talebin merkez binadan geliyor olması.

Sabri Çelik ekibine göre ortada sakıncalı ve anormal bir durum yokmuş. Ama gel onu patrona anlat.

Pardon ya; 84 milyonluk Türkiye, Avrupa futbol arenasında hangi ligde mücadele ediyordu, söyler misiniz?

Yoksa bu, mevcut futbol zihniyetimizin bir yansıması olmasın.