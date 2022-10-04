Rakip G.Saray değil Daçka olsa bu kadar polemik yaşanmazdı

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Ailesi ve çocukları ile gidilen bir basketbol maçı, çocukları ile giyilen Efes forması... Hatta çocuklarının giydiği formalarının üzerinde güzel mesajlar yer alması... Televizyona yansıyan görüntü... Buraya kadar aslına bakarsanız her şey normal gibi gözükse de rakip G.Saray, Beşiktaş, F.Bahçe, Trabzon gibi takımlar söz konusu olunca işler değişiyor. Sorun giyilen formanın Efes Türk Telekom veya Darüşşafaka vs. gibi takımlara ait olması değil, yukarıda saydığımız takımların rakiplerinden biri olması. Bu maç Anadolu Efes-Darüşşafaka veya Telekom arasında oynansa inanın bu giyilen formanın bir nebze polemiği olmazdı.

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HAKEM OLARAK BiRAZ DAHA DiKKATLi OLMAK GEREK

Mete Kalkavan’ın kişiliği, karakteri, dürüstlüğü, adamlığı tartışılmaz... Gelin görün ki; Türkiye’de futbol taraftarı profili bu tür görüntüleri kabul edemiyor, yarınlar için polemik konusu olacak bir durum oluşuyor. Evet Türkiye’nin futbol konjonktüründe bu tür hadiseler hakem bazlı olduğunda daha farklı değerlendiriliyor, bakış açısı değişik oluyor. Bu hakemin ileride kendi maçlarını yönetecek olması geriye dönük bu gibi sosyal durumları farklı düşüncelerde algılamalarına neden oluyor.

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İşte böyle bir konsepte maalesef hakem olarak biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi Mete Kalkavan insanlığı karakteri duruşu tartışılmaz ama diğer taraftan da hakemlere karşı güven sorunu yaşanması bu düşünceleri tetikliyor maalesef.