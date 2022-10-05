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Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı! Volkan Bayarslan ve Mete Kalkavan'a görev yok...

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#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig 9. Hafta Program Ve Hakemler
Süper Ligde 9. hafta hakemleri açıklandı Volkan Bayarslan ve Mete Kalkavana görev yok...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 13:40

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın tartışılan isimleri Volkan Bayarslan ve Mete Kalkavan'a görev verilmedi.

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Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tartışılan hakem Volkan Bayarslan'a bu hafta görev çıkmadı.

ÇOK KONUŞULAN KARE SONRASI MAÇ YOK

Göze çarpan bir başka detay ise Mete Kalkavan'ın herhangi bir mücadeleye atanmaması oldu. Basketbol tutkusu bilinen ve birçok Türk takımının maçını salondan takip eden Mete Kalkavan, geçtiğimiz hafta Anadolu Efes - Galatasaray maçını ev sahibi takım formasıyla takip etmişti.

Bu görüntüleri medyaya düşen Kalkavan'a maç verilmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

"EFES-DAÇKA MAÇI OLSA POLEMİK OLMAZDI"

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Hürriyet yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus da Mete Kalkavan'ın Efes formasıyla Galatasaray maçı izlemesi hakkında yazı yazdı. Aydınus, konuyla ilgili, "Mete Kalkavan’ın kişiliği, karakteri, dürüstlüğü, adamlığı tartışılmaz... Gelin görün ki; Türkiye’de futbol taraftarı profili bu tür görüntüleri kabul edemiyor, yarınlar için polemik konusu olacak bir durum oluşuyor. Evet Türkiye’nin futbol konjonktüründe bu tür hadiseler hakem bazlı olduğunda daha farklı değerlendiriliyor, bakış açısı değişik oluyor. Bu hakemin ileride kendi maçlarını yönetecek olması geriye dönük bu gibi sosyal durumları farklı düşüncelerde algılamalarına neden oluyor. İşte böyle bir konsepte maalesef hakem olarak biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi Mete Kalkavan insanlığı karakteri duruşu tartışılmaz ama diğer taraftan da hakemlere karşı güven sorunu yaşanması bu düşünceleri tetikliyor maalesef." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Süper Ligde 9. hafta hakemleri açıklandı Volkan Bayarslan ve Mete Kalkavana görev yok...

Yazının tamamı şöyle;

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Bu hafta oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle;

7 Ekim Cuma
20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya

8 Ekim Cumartesi
14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

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9 Ekim Pazar
14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker
15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

10 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam

TAM LİSTE:

Süper Ligde 9. hafta hakemleri açıklandı Volkan Bayarslan ve Mete Kalkavana görev yok...

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#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig 9. Hafta Program Ve Hakemler

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