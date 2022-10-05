Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı! Volkan Bayarslan ve Mete Kalkavan'a görev yok...

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 7 Ekim Cuma, 8 Ekim Cumartesi, 9 Ekim Pazar ve 10 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemleri de belli oldu.



Beşiktaş - Fenerbahçe maçında tartışılan hakem Volkan Bayarslan'a bu hafta görev çıkmadı.

ÇOK KONUŞULAN KARE SONRASI MAÇ YOK

Göze çarpan bir başka detay ise Mete Kalkavan'ın herhangi bir mücadeleye atanmaması oldu. Basketbol tutkusu bilinen ve birçok Türk takımının maçını salondan takip eden Mete Kalkavan, geçtiğimiz hafta Anadolu Efes - Galatasaray maçını ev sahibi takım formasıyla takip etmişti.

Bu görüntüleri medyaya düşen Kalkavan'a maç verilmemesi sosyal medyada çok konuşuldu.

"EFES-DAÇKA MAÇI OLSA POLEMİK OLMAZDI"

Haberin Devamı

Hürriyet yazarı ve eski hakem Fırat Aydınus da Mete Kalkavan'ın Efes formasıyla Galatasaray maçı izlemesi hakkında yazı yazdı. Aydınus, konuyla ilgili, "Mete Kalkavan’ın kişiliği, karakteri, dürüstlüğü, adamlığı tartışılmaz... Gelin görün ki; Türkiye’de futbol taraftarı profili bu tür görüntüleri kabul edemiyor, yarınlar için polemik konusu olacak bir durum oluşuyor. Evet Türkiye’nin futbol konjonktüründe bu tür hadiseler hakem bazlı olduğunda daha farklı değerlendiriliyor, bakış açısı değişik oluyor. Bu hakemin ileride kendi maçlarını yönetecek olması geriye dönük bu gibi sosyal durumları farklı düşüncelerde algılamalarına neden oluyor. İşte böyle bir konsepte maalesef hakem olarak biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Dediğim gibi Mete Kalkavan insanlığı karakteri duruşu tartışılmaz ama diğer taraftan da hakemlere karşı güven sorunu yaşanması bu düşünceleri tetikliyor maalesef." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Yazının tamamı şöyle;

Bu hafta oynanacak maçların programı ve hakemler şöyle;

7 Ekim Cuma

20.00 Gaziantep - Adana Demirspor: Sarper Barış Kaya

8 Ekim Cumartesi

14.30 İstanbulspor - MKE Ankaragücü: Yasin Kol

17.00 Antalyaspor - Konyaspor: Mert Güzenge

20.00 Giresunspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

Haberin Devamı

9 Ekim Pazar

14.30 Ümraniyespor - Kayserispor: Burak Şeker

15.00 Hatayspor - Alanyaspor: Aldulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan



10 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20.00 Medipol Başakşehir - Sivasspor: Kadir Sağlam



TAM LİSTE:



