Fenerbahçe'nin hukuk zaferi

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TFF Tahkim Kurulu kararları için kulüpler hiçbir yargı merciine başvuramıyordu. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri ve Anayasa Mahkemesi yolları kulüplere kapalıydı. Peki Fenerbahçe ne yaptı? 2020 yılında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından başkan Ali Koç ile eski yönetici Alper Pirşen’e verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan cezalar için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ve 10. maddelerinin ihlal edilerek adil yargılanma ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiğini beyan etti.

KULÜPLERE AİHM YOLU AÇILDI

AİHM bunun üzerine Adalet Bakanlığı’na yazı gönderdi, Bakanlık da Fenerbahçe’yi haklı bularak uzlaşma talep etti.

Fenerbahçe Kulübü zaten bu davayı para kazanmaktan ziyade kulüpler açısından bir milat olması açısından açmıştı. Kulübün Türkiye Cumhuriyeti’nin prestijine uluslararası alanda zarar vermek gibi bir düşüncesi söz konusu bile olamazdı. Bu nedenle uzlaşma talebini kabul etttiler. İşin ilginç tarafı Fenerbahçe para cezalarını TFF’ye öderken, zararını ve yargılama masraflarını Adalet Bakanlığı’ndan, yani devletten alacak. Bu olay Türk futbolunda bir milat olacak. Artık kulüplere AİHM yolu açıldı. Tahkim Kurulu nihai karar mercii olmaktan çıktı.