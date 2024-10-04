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Yıldızlar sahne alınca

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Basketbol

Dünyaca ünlü Meesseman ile Sevgi ve Williams’ın performansları kupayı getirdi.

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Sahaya atılan patlayıcı maddeler yüzünden düne ertelenen ve Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki küçük salonda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş finalinin ilk yarısında siyah beyazlılar, kaptan Elif Bayram önderliğinde umulmadık bir direnç gösterdi. Nitekim bu iyi oyunlarının sonucunda soyunma odasına 37-33 önde gitmeyi başardılar.

Devre arasında koç Valerie Garnier’in uyarıları ve hamleleri etkisini göstermiş olacak ki, sarı lacivertliler ikinci yarıda çok daha istekli ve motive idi. Gabby Williams’ın yıldızlaştığı 3. periyodu 22-14 önde kapatıp son çeyreğe 55-51 önde giren Fenerbahçe’de dünya yıldızı Emma Meesseman da kendisinden beklenen oyunu sergilemeye başlayınca oyunun rengi belli oldu.

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BEŞiKTAŞ iYi MÜCADELE ETTi

Bu süreçte koç Aziz Akkaya’nın aldığı teknik faul ve as oyuncuları Nika Mühl’ün sakatlanıp çıkmasından sonra bile Beşiktaşlılar ellerinden geleni yaptılar. Ancak Garnier’in akıllı ve sakin yönetiminin yanı sıra Sevgi Uzun’un üçlükleriyle skor üreten sarı lacivertliler, Elif Bayram ve Khaalia Hillsman’ın faul problemine girmelerini de iyi değerlendirdiler. Son bölümde üçlük isabeti performansını katlayan Fenerbahçe, farkı giderek açıp FIBA Süper Kupa’yı 2. kez ülkemize ve müzesine kazandırmayı başardı. Tebrikler...

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Basketbol
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