Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sihirli dokunuşlar! Geri dönüş sonrası büyük coşku, rekor egale edildi

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Fenerbahçe ile Rennes'in kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında tarihi anlar yaşandı.

ROSSI KADRODAN ÇIKARTILDI

F.Bahçe’de son antrenmanda ağrı hisseden Uruguaylı yıldız Diego Rossi sabah yapılan kontrollerde de ağrıları devam edince riske edilmeyerek, tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

5 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Joshua King, kadroda yer almadı.

JESUS'UN 11 TERCİHİ

Teknik direktör Jorge Jesus, Rennes karşısında sahaya Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro 11'ini sürdü.

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JORGE JESUS'TAN HAMLELER

Fenerbahçe, devreye 3-1 geride girmesinin ardından Jesus, 60. dakikada oyuna Emre Mor, Micht Batshuayi ve Miha Zajc'ı soktu.

İKİ İSİMDEN DE GOLLER GELDİ

Oyuna sonradan dahil olan Miha Zajc, takımının ikinci golünü atarken 88. dakikada ise Emre Mor ile geri dönüş gerçekleşti.

BAŞAKŞEHİR'DEN SONRA BİR KEZ DAHA...

Başakşehir maçında da yaptığı değişikliklerle övgü alan Jorge Jesus, bir kez daha hamleleriyle hem oyunu hem skoru değiştirdi.

KADIKÖY'DE COŞKULU ANLAR

Maçı kaybetmesi halinde rakibinin gruptan lider çıkmasına sebep olacak olan Fenerbahçe, 3. golden sonra ve son düdüğün ardından büyük coşku yaşadı. Tribünlerde Jorge Jesus lehine de uzun süre tezahüratlar yapıldı. Portekizli teknik adam da tribünlere eşlik etti.

Ayrıca Emre Mor'un golünden sonra yedek kulübesinin yaşadığı sevinç de dikkat çekti.

REKORU EGALE ETTİ

Bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarında oynadığı son dokuz maçı kaybetmeyen sarı-lacivertliler, kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. Bunu en son 2006-2007 sezonunda başarmıştı.

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JESUS'UN BAŞARISI

Avrupa Ligi gruplarında görev yaptığı son 13 maçı kaybetmeyen Jorge Jesus, bu karşılaşmalarda toplam 36 gol sevinci yaşadı. Portekizli teknik adam bu süreçte 8 galibiyet, 5 beraberlik gördü.