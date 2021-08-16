Adana Demirspor 0 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti ve önemli anları)
Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sahadan Mesut Özil'in golüyle galip ayrılan Fenerbahçe, Süper Lig'e galibiyetle başladı.
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
26 yıl sonra ilk kez Süper Lig maçına çıkan rakibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve lige 3 puanla başladı.
Fenerbahçe'ye Yeni Adana Stadı'nda galibiyeti getiren golü, 46. dakikada Mesut Özil kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetmiş oldu.
Sarı-lacivertli takımın başındaki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Vitor Pereira, ilk maçından mutlu ayrılmayı başardı.
Balotelli, Belhanda, Svensson ve Lucas Castro gibi dikkat çeken transferlere imza atan Adana Demirspor, 26 yıl sonra çıktığı ilk Süper Lig maçından puanla ayrılamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Gustavo'nun attığı topa Samatta hareketlendi, kaleci Muric topu uzaklaştırdı.
10. dakikada Samatta'nın pasıyla topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.
16. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osayi'nin kale sahasına çevirdiği topu savunma karşıladı. Seken topla buluşan Samatta'nın ise vuruşuna savunma izin vermedi.
33. dakikada Lucas Castro'nun sol çaprazdan yerden şutunda top direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.
41. dakikada sağ kanattan Zajc'ın ortasında seken meşin yuvarlak Samatta'ya da çarpıp dışarı çıktı.
45+1. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
İKİNCİ YARI
46. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren İrfan Can Kahveci'nin içeriye gönderdiği topa Mesut Özil dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Balotalle'nin şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
60. dakikada Mesut Özil'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Attila Szalai'nin rövaşatasında top dışarı çıktı.
78. dakikada ceza sahası içindeki karambolde Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'a çarparak uzaklaştı.
79. dakikada Lucas Castro'nun arka direğe gönderdiği topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda yerden seken top dışarı çıktı.
83. dakikada Svensson'un sağdan ön direğe doğru ortasında topla buluşan Pa Dibba'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
86. dakikada ceza sahası sağ çaprazda toplu buluşan Gökhan İnler'in yerden şutunda top dışarı çıktı.
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Adana Demirspor: Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda (Dk. 62 Ezeh), Lucas Castro (Dk. 90 Stambouli), Akintola (Dk. 76 Pa Dibba), Balotelli (Dk. 62 Assombalonga)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Gustavo, Zajc (Dk. 76 Ozan Tufan), Osayi, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Serdar Aziz), Mesut Özil (Dk. 82 Sosa), İrfan Can Kahveci, Samatta (Dk. 46 Serdar Dursun - Dk. 71 Nazım Sangare)
Goller: Dk. 46 Mesut Özil (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 32 Tisserand, Dk. 82 Osayi (Fenerbahçe), Dk. 90 1 Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor)
MAÇTAN NOTLAR
Adana Demirspor teknik direktörü Samet Aybaba, ilk 11'de Muric, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Belhanda, Gökhan İnler, Lucas Castro, Akintola, Balotelli'ye şans verdi.
Mavi-lacivertlilerde Ferhat Kaplan, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, Stambouli, Sedat Şahintürk, Pa Dibba, Ezeh, Assombalonga ve İzzet Çelik ise yedek soyundu.
Adana Demirspor'un yeni transferleri Muric, Svensson, Belhanda, Lucas Castro, Akintola, Balotelli müsabakaya ilk 11'de başladı, yeni transferler Ferhat Kaplan, Stambouli, Assombalonga ise yedek kulübesinde yer aldı.
İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Sarı-lacivertlilerde hazırlık döneminde en çok göze çarpan 2 hücum oyuncusu maç öncesi yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe'de omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adele ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ ayağında kısmi yırtık tespit edilen Mert Hakan Yandaş, Akdeniz ekibi karşısında forma giyemedi.
Mavi-lacivertlilerde ise antrenmanda sakatlanan yeni transfer Metehan Mimaroğlu da sarı-lacivertlilere karşısında forma bulamadı.
YENİ ADANA STADI'NDA İLK RESMİ SÜPER LİG MAÇI
Geçen sezon hizmet vermeye başlanan Yeni Adana Stadı, ilk kez resmi bir maçta taraftarı ağırladı.
Yaklaşık 1,5 yıl sonra Süper Lig'de ilk kez taraftarlar tribünde yerini aldı.
Karşılaşmayı, tribün kapasitesinin yüzde 50'si kadar taraftar stattan izledi.
Maç öncesi mavi lacivertli taraftarlar "Yenilmez armada, vardık, varız, var olacağız" yazılı üzerinde Başkan Murat Sancak'ın resmi olan pankart açtı.
SELDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI
Karşılaşma başlamadan önce Karadeniz'de yaşanan sellerde hayatını kaybedenler unutulmadı.
Son günlerde yaşanan yoğun yağış nedeniyle bazı şehirlerde yaşanan can kayıpları sebebiyle maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.
26 YIL SONRA SÜPER LİG MAÇI
Adana Demirspor, son olarak 1994-1995 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'de 26 yıl aradan sonra ilk maçına çıktı.
1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, geçen sezonla 5. kez bu başarıyı tekrarladı.
Adana Demirspor, Süper Lig'de en son 1994-1995 sezonunda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-0 ve 1-0 yenilmişti.
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