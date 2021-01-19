Mesut Özil için ağlayan dinozor

Arsenal’ın ünlü maskotu ‘Gunnersaurus’un Mesut’un arkasından el sallayıp gözyaşı dökmesini anlatan bir karikatür, akıllara unutulmaz bir hikayeyi getirdi.

Bir rüya gerçek oldu ve Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Yıldız futbolcu, İngiltere’den ayrılırken ardında hüzünlü bir de hikâye bıraktı. O hikâye 27 yıldır Arsenal’in maskotu ‘Gunnersaurus’a hayat veren Jerry Quy’a ait. Tüm dünyada ses getiren transferin ardından ‘Gunnersaurus’un Mesut Özil’e gözyaşlarıyla veda edişini sembolize eden bir karikatür, hem sosyal medyada büyük ilgi gördü hem de akıllara o hüzünlü hikayeyi getirdi... Pandemi nedeniyle ekonomik anlamda maliyet düşürücü önlemler alan Arsenal Kulübü bu doğrultuda geçtiğimiz yılın ağustos ayından itibaren kademeli olarak 55 kişinin işine son verdi. O kişilerden biri de ekim ayında görevine son verilen kulübün unutulmaz emektarlarından Jerry Quy’du.

Sadece kırmızı-beyazlı tribünlerdeki taraftarları eğlendirmedi bu sevimli dinozor; 1993 yılından bu yana gitmediği doğum günü gitmediği evlilik töreni kalmamıştı.

Arsenal Kulübü’ne gönül veren kim varsa onsuz bir eğlence yapmamıştı bugüne kadar. Ta ki statların boş kalmasıyla birlikte görevine son verilene kadar.

VEDA ETME FIRSATI BiLE VERMEDiLER

Arsenal Kulübü tarafından görevine son verildikten sonra Jerry Quy’a ilk sahip çıkan isim Mesut Özil oldu. Onun tüm maaşını karşılamak istediğini söyleyen Mesut’un bu davranışı kısa sürede önce sosyal medyada ardından Londra ekibine gönül veren herkeste büyük bir karşılık buldu. Ve Arsenal Kulübü için bu süreç büyük bir sıkıntı haline dönüştü. Her ne kadar kulüp maskotun görevden alınmadığını iddia

edip kasım ayında bir fotoğrafla bunu doğrulasa da artık içindeki kişi Jerry değildi. 27 yıl boyunca bu kulübe dünya çapında bir tanınırlık sağlayan adamın ruhu gitmiş, yerine yarı zamanlı çalışacak kişilerden oluşan bir grup insan getirilmişti. Onun hayat verdiği ‘Gunnersaurus’a veda edip mirasını devretme şansını bile vermediler. Belki de onu gerçekten soyu tükenmiş bir dinozor olarak görmüşlerdi.

AKILALMAZ iKi YÜZLÜLÜK

Jerry Quy’u işten çıkardığı gün Atletico Madrid’den transfer ettiği Thomas Partey’in 45 milyon sterlinlik satın alma maddesini etkinleştirerek kadrosuna katması ve haftalık 230 bin sterlin ödemeyi kabul etmesi belki de ekonomik anlamda zor zamanlardan geçtiğini iddia eden Arsenal’in en büyük iki yüzlülüğü oldu. Her maç öncesi Mesut Özil ile tokalaşan onunla oldukça yakın bir bağ kuran Jerry için artık veda zamanıydı. Ne Mesut’un çabaları ne de onun yaktığı ateş sonrası devreye giren Arsene Wenger ve Ian Wright gibi efsanelerin çabaları Jerry’yi döndürmek için yeterli olmadı.

Belki de Jerry, bir yandan maliyetlerden şikâyet eden bir yandan da düzenli olarak yüksek bonservis bedelleriyle ve maaşlarla oyuncu transferlerini sürdüren kulüplerin ve futbol dünyasının iç karartıcı mikrokozmosunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

BELKi O DA FENERBAHÇE’YE GELiR

Pek çok dinozor gibi, ‘Gunnersaurus’ da geçmiş bir dönemin kalıntısı gibi görünebilir. Ancak kulüplerin geçmişle bağları vardır. Ve bu yeşil delikanlı kulübün ‘Yenilmezler’ kadrosundan kalan tek üyesi değil, aynı zamanda George Graham dönemiyle olan son bağıydı.

Arsenal’deki 27 yıllık mirasını seyircileri önünde gururla devretme şansı bile bulamayan Jerry’yi belki bir gün yeşil dinozor kostümüyle değil Ülker Stadı’nın tribünlerinde Fenerbahçe formasıyla Mesut Özil’i izlerken görürüz...

Kim bilir...