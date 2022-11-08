Fabrika ayarlarına dönmek de yetmedi

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Ömer Ali’nin büyük hatasını çok iyi değerlendiren Bertuğ 12.dakikada attığı golle Başakşehir’in tüm hesaplarını bozdu. Bu gol aynı zamanda ilk yarıda Hatayspor’un bulduğu tek pozisyon oldu. Başakşehir topa sahip olan taraftı ancak istediği oyunu bir türlü uygulayamadı. Özellikle Volkan Demirel rakibin üstün yanlarını iyi çalıştığını Başakşehir’in oyununu bozarak çok iyi gösterdi. Emre Belözoğlu, bu sezon Okaka, Munir, Deniz, Aleksic ve Berkay beşlisini kullandığı maçlardaki üretkenliği ilk 45’te bulamadı. İkinci yarıyla birlikte Başakşehir fabrika ayarlarına döndü. Çabuk yön değiştirmelerle kanatlardan alışık olduğumuz organizasyonlarına dönen Başakşehir 3. bölgedeki etkinliğini artırdı. Bu sayede 60-65 arası iki gol bularak öne geçtiler. Ancak Ömer Ali’den sonra bu kez kaleci Volkan’ın hatasıyla beraberlik golünü kalesinde gören yine Başakşehir oldu. Golden sonra ani hücumlarla rakibin dengesini bozmaya çalışan Hatay bu planında başarılı oldu.

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Ev sahibi, hızlı taç atışına reaksiyon veremeyen rakibini çaresiz yakalayarak 5 dakika sonra yeniden öne geçti. Serdar Gürler’in son dakikadaki golü Başakşehir’in kurtarıcısı oldu. Hatay’da kısa sürede önemli işlere imza atan Demirel dünkü performansıyla Belözoğlu ile birlikte yeni dönemin parlayan hocalarından olduğunu bir kez daha gösterdi.