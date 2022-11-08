Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Koray Durkal Fabrika ayarlarına dönmek de yetmedi
Koray Durkal
Koray Durkal
Koray DurkalYazarın Tüm Yazıları

Fabrika ayarlarına dönmek de yetmedi

#Hatayspor#Başakşehir#Süper Lig

Hatayspor maça düşünebileceği en iyi senaryoyla başladı.

Haberin Devamı

Ömer Ali’nin büyük hatasını çok iyi değerlendiren Bertuğ 12.dakikada attığı golle Başakşehir’in tüm hesaplarını bozdu. Bu gol aynı zamanda ilk yarıda Hatayspor’un bulduğu tek pozisyon oldu. Başakşehir topa sahip olan taraftı ancak istediği oyunu bir türlü uygulayamadı. Özellikle Volkan Demirel rakibin üstün yanlarını iyi çalıştığını Başakşehir’in oyununu bozarak çok iyi gösterdi. Emre Belözoğlu, bu sezon Okaka, Munir, Deniz, Aleksic ve Berkay beşlisini kullandığı maçlardaki üretkenliği ilk 45’te bulamadı. İkinci yarıyla birlikte Başakşehir fabrika ayarlarına döndü. Çabuk yön değiştirmelerle kanatlardan alışık olduğumuz organizasyonlarına dönen Başakşehir 3. bölgedeki etkinliğini artırdı. Bu sayede 60-65 arası iki gol bularak öne geçtiler. Ancak Ömer Ali’den sonra bu kez kaleci Volkan’ın hatasıyla beraberlik golünü kalesinde gören yine Başakşehir oldu. Golden sonra ani hücumlarla rakibin dengesini bozmaya çalışan Hatay bu planında başarılı oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçeke tepkiler, Jesustan Batshuayiye fırçaFenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç! Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçek'e tepkiler, Jesus'tan Batshuayi'ye fırça!Haberi görüntüle

Ev sahibi, hızlı taç atışına reaksiyon veremeyen rakibini çaresiz yakalayarak 5 dakika sonra yeniden öne geçti. Serdar Gürler’in son dakikadaki golü Başakşehir’in kurtarıcısı oldu. Hatay’da kısa sürede önemli işlere imza atan Demirel dünkü performansıyla Belözoğlu ile birlikte yeni dönemin parlayan hocalarından olduğunu bir kez daha gösterdi.

#Hatayspor#Başakşehir#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Kadıköy’de sürpriz yok

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Jesus’tan Batshuayi’ye kariyer özeti gibi bir jest

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Kazanmanın sırrı pota altında

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK
TÜM YAZARLARIMIZ