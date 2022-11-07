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Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç! Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçek'e tepkiler, Jesus'tan Batshuayi'ye fırça!

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#Fenerbahçe - Sivasspor#Jorge Jesus#Michy Batshuayi
Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçeke tepkiler, Jesustan Batshuayiye fırça
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 21:52

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan ve Fenerahçe'nin 1-0 kazandığı maçta gergin bir hava hakimdi. Maçın başında Ali Şaşal'ın sakatlığıyla tribünlerde başlayan gerginlik ilerleyen dakikalarda oyunculara da sirayet etti. Maçın ilk yarısında Sivasspor penaltı bekledi. İkinci yarı, Ali Şaşal'a isabet eden yabancı madde sebebiyle geç başladı. Tüm bu olayları gölgede bırakan olay ise Jorge Jesus'un kırmızı kart gören Michy Batshuayi'ye tepkisi oldu. İşte detaylar...

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor'u konuk ettiği maç gergin bir havada oynandı.

ALİ ŞAŞAL'IN SAKATLIĞIYLA TRİBÜNDE GERGİNLİK BAŞLADI

Fenerbahçe maça hızlı başladı. İlk dakikada Crespo ile pozisyona giren Sarı-lacivertli takım 3. dakikada İrfan Can ile gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin sert şutunda gole izin vermeyen Sivasspor kalecisi Ali Şaşal Vural, pozisyon sonrası bacağından sakatlık yaşadı. Hakem Hüseyin Göçek, sağlık görevlilerini sahaya davet etti.

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Maçın başında yaşanan bu sakatlık Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti. Ali Şaşal, ıslıklar eşliğinde tedavisini tamamlayıp maça geri döndü.

SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ

23. dakikada Fenerbahçe ceza alanında yaşanan pozisyonda Sivasspor penaltı bekledi. Yatabare ve Serdar Aziz'in içinde bulunduğu pozisyonda Serdar Aziz'in elle oynadığı yönünde itirazlar oldu. Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi.

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Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçeke tepkiler, Jesustan Batshuayiye fırça

GERGİNLİK SARI KARTLARA YANSIDI

Tribünlerde oluşan gerginlik dakikalar geçtikçe oyunculara da sirayet etti. İlk yarıda iki takımdan toplam 5 oyuncu sarı kart gördü. Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt ve Abdul Keita; Fenerbahçe'de ise Crespo, Emre Mor ve Michy Batshuayi sarı kart gördü.

Sarı kart bolluğu ikinci yarıda da devam etti. İkinci yarıda Fenerbahçe'den Batshuayi'nin ikinci sarı kartı dışında Miha Zajc, Serdar Aziz ve Altay Bayındır sarı kart görürken Sivasspor'da Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Dia Saba sarı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE KALESİNDE TEHLİKELİ POZİSYONLAR

Sivasspor maçın ilk yarısında Fenerbahçe kalesinde önemli pozisyonlar buldu. 28. dakikada Yatabare'nin karşı karşıya aşırtma vuruşunda Altay gole izin vermedi. 29. dakikada savunmanın arkasına sarkan Yatabare yine Altay'ı geçemedi. 31. dakikada Saba'nın vuruşunda Alioski'ye çarpan top yükseklik kazanıp üst ağlarda kaldı.

ALİ ŞAŞAL'A YABANCI MADDE İSABET ETTİ, İKİNCİ YARI GEÇ BAŞLADI

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Golsüz sona eren ilk yarının ardından takımlar ikinci yarı için sahaya gelince tribünden Sivasspor ve hakem Hüseyin Göçek'e tepki vardı. Santra vuruşu öncesi kaleci Ali Şaşal'a tribünden atılan bir yabancı madde isabet etti. Kendisini yere bırakan Ali Şaşal'ın tedavisi saha içinde yapıldı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, rakip kaleye kadar giderek tribünleri sakinleştirmeye çalıştı.

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçeke tepkiler, Jesustan Batshuayiye fırça

BATSHUAYI KIRMIZI KART GÖRDÜ! JESUS'UN TEPKİSİ OLAY OLDU

Maçın 48. dakikasında Fenerbahçe'de sarı kartı olan Michy Batshuayi, Ziya Erdal'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Belçikalı futbolcu kenara gelirken Jorge Jesus'un oyuncusuna tepkisi kameralara yansıdı.

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Jesus, takımı 10 kişi bırakan Batshuayi'ye karşı eliyle kafasını göstererek oyuncusunu fırçaladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçeke tepkiler, Jesustan Batshuayiye fırça

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçeke tepkiler, Jesustan Batshuayiye fırça

PENALTI KARARI VE GOL!

Fenerbahçe, 10 kişi kaldıktan 4 dakika sonra penaltı kazandı. İrfan Can'ın pasında soldan ceza alanına hareketlenen Alioski, rakip savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı işaret etti. Fenerbahçeli futbolcular, penaltı kararı sonrası Alioski'nin etrafında büyük sevinç yaşadı.

Penaltıda topun başına geçen Valencia, ALİ ŞAŞAL'ı ters köşeye yatırdı ve takımını öne geçirdi.

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında gergin maç Penaltı beklentisi, Ali Şaşal ve Hüseyin Göçeke tepkiler, Jesustan Batshuayiye fırça

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İKİ KULÜBE ARASINDA GERGİNLİK

Fenerbahçe'nin golü sonrası Sivasspor beraberlik için rakip kaleye gitmeye çalışsa da SArı-lacivertli futbolcular kalelerini iyi savundu. Maçın son anlarında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile Rıza Çalımbay'ın yardımcısı arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Rıza Çalımbay, yardımcısını sakinleştirerek kulübeye geri dönmesini sağladı.

SON DÜDÜKLE BÜYÜK SEVİNÇ

8 ilave edilen maçın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takımında ve tribünlerde büyük sevinç yaşandı. Jorge Jesus da takıma katılıp galibiyet coşkusunu yaşadı.Jorge Jesus, tribünlerden kendisine yapılan tezahüratlara alkışla karşılık verdikten sonra takımı işaret etti.

 
 
 
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#Fenerbahçe - Sivasspor#Jorge Jesus#Michy Batshuayi

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