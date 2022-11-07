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Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Alex Telles'in gözyaşları...

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#Brezilya#Dunyakupasi#Alex Telles
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 20:47

Brezilya'nın, 2022 Dünya Kupası’nda mücadele edeceği 26 kişilik kadro açıklandı. Teknik direktör Tite'nin kadro açıklamasını evlerinde aileleriyle birlikte takip eden futbolcuların duygusal anları sosyal medyada çokça paylaşıldı.

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Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın yıldızlarla dolu kadrosu açıklandı.

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Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton
Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer
Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles
Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro
Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.

KADROYA ALINAN OYUNCULAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Brezilya Milli Takımı'nda bir gelenek haline gelen, oyuncuların kadro açıklanmasını evlerinde aileleriyle izleme etkinliğindan duygusal görüntüler ortaya çıktı.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles, Dünya Kupası kadrosuna alındığı yayını nişanlısı Vitoria Schneider Vargas ile birlikte takip etti. İkili, kadro açıklandıktan sonra birbirlerine sarılarak ağladı.

Tottenham'ın yıldızı Richarlison, açıklamayı ailesiyle birlikte takip ederken Manchester United'ın genç yıldızı Antony de babası ve kardeşleriyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Everton Ribeiro'nun da eşiyle birlikte ağladığı görüldü.

FIRMINO YOK, 39'LUK DANI ALVES KADRODA

Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun alınmadığı Brezilya Milli Takımı'na 39 yaşındaki Dani Alves'in dahil edilmesi de konuşulan bir diğer konu oldu.

Brezilyanın Dünya Kupası kadrosu açıklandı Alex Tellesin gözyaşları...

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#Brezilya#Dunyakupasi#Alex Telles

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