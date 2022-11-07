Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Alex Telles'in gözyaşları...

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Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. 5 kez Dünya Kupası'nı kazanarak bu alanda zirvede olan Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın yıldızlarla dolu kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Tite, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

Kaleciler: Alisson, Ederson, Weverton

Defens: Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Bremer

Kanatlar: Danilo, Dani Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Orta sahalar: Casemiro, Fabinho, B.Guimaraes, Fred, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro

Forvetler: Neymar, Vinicius Jr., Gabriel Jesus, Antony, Raphinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Pedro.

KADROYA ALINAN OYUNCULAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Brezilya Milli Takımı'nda bir gelenek haline gelen, oyuncuların kadro açıklanmasını evlerinde aileleriyle izleme etkinliğindan duygusal görüntüler ortaya çıktı.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles, Dünya Kupası kadrosuna alındığı yayını nişanlısı Vitoria Schneider Vargas ile birlikte takip etti. İkili, kadro açıklandıktan sonra birbirlerine sarılarak ağladı.

Tottenham'ın yıldızı Richarlison, açıklamayı ailesiyle birlikte takip ederken Manchester United'ın genç yıldızı Antony de babası ve kardeşleriyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Everton Ribeiro'nun da eşiyle birlikte ağladığı görüldü.

FIRMINO YOK, 39'LUK DANI ALVES KADRODA

Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino'nun alınmadığı Brezilya Milli Takımı'na 39 yaşındaki Dani Alves'in dahil edilmesi de konuşulan bir diğer konu oldu.