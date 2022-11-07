Son dakika: Mario Balotelli, İsviçre'yi karıştırdı! Taraftara olay hareket, tarihi ceza kapıda...

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Sezon başında Adana Demirspor'dan ayrılarak İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, yeni takımında da rahat durmuyor.

Mario Balottelli, Basel - Sion maçında Basel taraftarına yönelik el hareketi yaptı.

Balotelli'nin hareketi sonrası jet hızıyla karar alan Sion yönetimi, yıldız futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Federasyonun ise soruşturmanın başlatıldığını ve cezanın 5 maça kadar çıkabileceğini belirtti. Nihai kararın da ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

"BU LİGİN UTANÇ VERİCİ HALİNİ TÜM DÜNYA GÖRMELİ"

Olay sonrası sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yayımlayan Balotelli, "İsviçre Futbol Federasyonu! Nasıl bir mafya olduğunuzu bilmiyorum ama bana inanın ben ve benim gibi futbolcular böylesine adaletsiz, manipüle edilen ve yolsuzlukla dolu bir ligde oynamaktan utanıyor. Burada yolsuzluğun hüküm sürdüğü bir saltanat kurulmuş. Bu ligin utanç verici halini tüm dünya görmeli. Futbol ciddi bir iştir, hakemler de dahil herkes işini ciddi bir şekilde yapmak zorunda. Sahada maruz kaldığım fauller, rakip oyuncuların ve rakip taraftarların hakaretleri sırasında bir şeyler yapılmayacaksa bu işi sürdürmemin bir anlamı yok. Ben bir hata yaptıysam cezasını çekerim. Peki, federasyon hata yapınca? Hakemler hata yapınca? Onlar da cezalarını çekmeli." ifadelerini kullandı.

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BALOTELLİ'NİN Sion PERFORMANSI

Mario Balotelli, Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

İtalyan futbolcu, İsviçre Ligi'nde çıktığı 8 maçta ise 4 gol attı.

BALOTELLİ'NİN GEÇMİŞTEKİ VUKUATLARI

ROBERTO MANCINI İLE KAVGA ETTİ

Manchester City’de Roberto Mancini ile kavgası haftalarca konuşuldu. Antrenmanda deyim yerindeyse birbirine giren ikilinin görüntülerine rağmen Mancini onun için; “Takım arkadaşı olsaydım onu her gün döverdim. Deli ama onu çok seviyorum" dedi.

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KÜÇÜK HAYRANI İÇİN OKUL BASIP MÜDÜRLE TARTIŞTI

Manchester City’deyken küçük bir hayranı Balotelli’den antrenman sonrası imza istedi. İtalyan oyuncu çocuğa neden o saatte okulda olmadığını sordu. Çocuk da okulda kendini rahatsız edenler olduğunu söyledi. Balotelli, çocuk ve annesiyle aracına atladı. Hayranını rahatsız eden çocuğu azarladıktan sonra okulun müdürüne gidip konuyu onunla tartıştı.

SEVGİLİSİ RAFAELLA'YA STRİPTİZ KULÜBÜ ÖZRÜ

Striptiz kulübü olayından sonra sevgilisi Rafaella’ya kendini affettirmek için attığı gol sonrası “Seni seviyorum Rafaella” yazılı tişörtünü gösterdi.

PARK CEZALARINDAN MASERATI'SİNE EL KONDU

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Toplam 10 bin dolardan fazla hatalı park cezası ödeyen İtalyan forvetin Maseratti’sine 27 kez el kondu.

MANCINI YAPTIĞI ŞIMARIKLIĞI AFFETMEDİ

Bir hazırlık maçında kaleciyle karşı karşıyayken kaleye vurmak ya da pas vermek yerine şımarıkça bir hareketle topu dışarı atınca Mancini tarafından hemen kenara alınmıştı.

Brescia’da disiplinsiz tavırları nedeniyle sık sık idmanlardan kovuldu.

JOSE MOURINHO 'SARI GÖRME' DEDİ ANCAK DİNLEMEDİ, KIZARDI

Inter’de oynarken Şampiyonlar Ligi’nde Rubin Kazan maçına çıkan Balotelli, Mourinho’nun “Tek forvetimsin, sarı kartın var, sakın kart görme” uyarısını dikkate almayarak, 2. yarının hemen başında kırmızı kart gördü.