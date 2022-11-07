Son Dakika: Josip Ilicic golle geri döndü! İhanet sonrası depresyona girmişti... İşte son hali...

Haberin Devamı

Atalanta'da oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken ancak daha sonra özel hayatında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle İtalyan temsilcisinden ayrılan ve futbolu bıraktığı konuşulan Josip Ilicic, eski takımı Maribor'la sahalara geri döndü.

Ekim ayının başında ülkesinin takımlarından Maribor'a imza atan Sloven futbolcu, Ocak ayından bu yana ilk kez NS Mura maçında sahaya çıktı. 77. dakikada oyuna dahil olan tecrübeli isim, ilk maçında 89. dakikada aldığı penaltıyı gole çevirdi ve 5-1'lik galibiyetin perdesini kapattı.

FAZLA KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Aylar sonra gol sevinci yaşayan Josip Ilicic'in son görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. Sloven futbolcunun yeşil sahalara ara verdiği dönemde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

AĞIR DEPRESYONA GİRDİ

Atalanta dönemindeki performansıyla adını tüm dünyaya duyuran Josip Ilicic, yaklaşık 2 sene önce depresyon sebebiyle futbola ara vermek zorunda kalmıştı. O dönem Atalanta forması giyen ve hayli iyi bir dönem geçiren tecrübeli golcünün kariyerinin bittiği yazılmıştı.

Eşi tarafından aldatıldığı ve bunu kaldıramadığı için depresyona girdiği söylenen Ilicic, 2022 yazında Atalanta ile olan sözleşmesini tamamlamış ve gözlerden uzaklaşmıştı.

İHANETİN ETKİSİNDEN KURTULAMADI

O dönemki haberlere göre Josip Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. İtalyan basınının bu iddiaları sonrası Josip Ilicic eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak "ihanet" haberlerini yalanlamıştı.

KORONAVİRÜS ÖLÜM KORKUSUNU TETİKLEDİ

Josip Ilicic'in ayrıca ihanet olayı dışında koronavirüs sebebiyle ölüm korkusu yaşadığı da iddia edilmişti. 32 yaşındaki futbolcunun daha önceden de yaşadığı ölüm korkusu sendromunun koronavirüs sebebiyle yeniden başladığı ve bu sebeple futbola konsantre olmakta zorlandığı belirtilmişti.

Haberin Devamı

KİLO ALDI, SAÇLARI BEYAZLADI

Bu olay sonrası futboldan uzaklaşan, 2 yıl içinde eski fit halinden eser kalmayan ve bir hayli kilo aldığı gözlenen Sloven futbolcunun saçlarının beyazladığı da dikkatlerden kaçmadı.

2019-2020 YILINDA PATLAMA YAPTI

Kariyeri boyunca 494 maça çıkan Ilicic 140 gol 86 asist yaptı. Özellikle 2019-2020 sezonunda patlama yapan Sloven golcü, Atalanta ile çıktığı 34 maçta 21 gol 9 asist üretti. Bir sonraki sezon 38 maça çıkan yıldız isim 7 gol 11 asist üretti. 2020-2021 sezonunda ise büyük düşüş yaşayan Ilicic 24 maçta 4 gol 5 asist üretti.