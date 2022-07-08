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Trabzonspor: Kadro istikrarı ve oyun ezberi önemli artıları. Lig ile Avrupa’yı birlikte götürüp götüremeyecekleri ise en büyük soru işareti.

Fenerbahçe: Serdar Dursun verimli bir sezon geçirdi ama Fenerbahçe’nin şampiyonluk hedefi için daha üst düzey bir golcüye ihtiyacı var.

Galatasaray: Hata yapma lüksü ve zamanı yok. Orta alanın merkezinde oyun kuruculuk özellikleri yüksek bir bağlantı oyuncusu transferi şart.

Beşiktaş: Forvete iyi transferler yapıldı ancak kadro derinliği ve yerli oyuncu rotasyonunun fark yaratacak seviyede olup olmaması, soru işareti.

Yeni bir sezona girerken takımlar için hedeflerine giden yolda sorunları sadece transfer yoluyla çözmeye çalışmak doğru bir politika değil. Bir önceki sezon başarısızlıkla geçtiyse önce doğru bir analiz ile neyin eksik ve yanlış olduğunu tespit etmek, ardından doğru bir planlamayla yola çıkmak, eksik noktalara yapılacak transferler ile kadroyu güçlendirip doğru takım kimyasını oluşturmak bu işin ilk parçası. Oyuncu kalitesi başarı için olmazsa olmaz. Ancak şunu unutmayalım ki kadrolar değil takımlar şampiyon olur.

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YARI YOLDA KALABiLiRSiNiZ

Şayet birlikte hareket edebilen, iyi çalışan, takımdaşlık duygusuna sahip bir oyuncu grubu yoksa kalite bile sizi yarı yolda bırakabilir. Transferlerin takıma adaptasyonu, teknik adamın kafasındaki oyun planına uyumu da başarı için vazgeçilmeyecek bir unsur. Örneğin geride bıraktığımız sezonki Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ, HAZIRLIK DÖNEMİNDE KAYBETMİŞTİ

Bir yıl öncenin çifte kupalı şampiyonu mevcut kadrosunu koruyup üzerine Batshuayi, Pjanic ve Alex Teixeira gibi uluslararası düzeyde önemli oyuncular transfer etti.

Mert Günok, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Salih Uçan ve Umut Meraş gibi A Milli Takım tecrübesine sahip isimlerle yerli rotasyonu fazlasıyla derinleştirildi. Ancak sonuç hüsran oldu. Doğru planlanmayan sezon öncesi hazırlık dönemi bence başarısızlıktaki temel etkendi. Üzerine Şampiyonlar Ligi’nin başlamasıyla gelen yoğun maç takvimini kaldıramadı siyah beyazlılar.

Buna karşın bir önceki sezonun üzerine doğru planlamayla transferlerini erkenden yapan, eksiklerini tamamlayan Trabzonspor, daha sezon başlarken istikrarı ortaya koyacağını gösterdi ve sonuç ortada.

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TRABZONSPOR: SÜPER LİG İLE AVRUPA’YI BİRLİKTE GÖTÜREMEYEBİLİR

Geçen sezonun şampiyonu, Nwakaeme gibi bir yıldızı kaybetti ancak yerine Trezeguet’yi aldı. Mısırlı, yetenekli ve hücumda problem çözen bir oyuncu. Abdullah Avcı’nın takım savunmasına ve oyun disiplinine uyum sağlarsa başarılı olur. Ayrıca bordo mavililer yaş ortalamasını da düşürecek Doğucan ve Eren gibi isimlerle yerli rotasyonunu da genişletti. Kadro istikrarı ve oyun ezberi önemli artıları. Lig ile Avrupa’yı birlikte götürüp götüremeyecekleri ise en büyük soru işareti.

FENERBAHÇE: SERDAR DURSUN, BERİSHA VE VALENCİA YETERLİ DEĞİL

F.Bahçe, Jorge Jesus gibi büyük deneyime sahip, otoriter bir teknik adamla yola çıkıyor. Hazırlık maçlarında şunu gördük ki: Portekizli hoca ilk etapta oyuncularını tanımaya çalışıyor. Lincoln, Bruma ve Emre Mor gibi oyuncular transfer edildi. Bu 3 isim takımın genel kalitesini yukarıya çıkartabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Bu transferlerden sonra Ferdi ve Osayi-Samuel kariyerlerine bek olarak devam edecekler gibi. · Rossi, Pelkas, Arda ve İrfan Can’ı da katarsak Jesus forvet arkasında hangi 3’lüyü sahaya sürecek, bu da bir merak konusu. Serdar Dursun, Valencia ve Berisha’lı santrfor pozisyonu ise yeterli olacak mı? Serdar Dursun verimli bir sezon geçirdi ama F.Bahçe’nin şampiyonluk hedefi için daha üst düzey bir golcüye ihtiyacı var. Dinamo Kiev ile oynanacak maçlar sarı lacivertli ekiple ilgili daha net fikirler verecektir.

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BEŞİKTAŞ: YENi ALINAN SANTRFORLAR SiSTEM iÇiN DOĞRU iSiMLER

Beşiktaş, geçen sezonki hayal kırıklığının ardından transferin en hızlı takımı olarak başladı. Gedson’dan sonra geriden oyun kurma özelliği olan Saiss transfer edildi.

Gol problemini çözmek için de 1.97’lik dev Weghorst ve Muleka kadroya dahil edildi. Cenk Tosun da çok önemli bir golcü ancak son 3 sezon çok az oynadı ve fiziksel olarak ne zaman hazır olacak? Bunu zaman gösterecek. Savunmadan uzun topla çıkmayı seven ve direkt oyunu benimseyen İsmael için Weghorst ve Muleka doğru isimler.

Gedson ve Josef’ten kurulu orta saha kalite ve dinamizm açısından güçlü. İsmael, Emirhan ve Atiba ile da bu ikiliyi yedekleyecek. Beşiktaş için soru işareti ise kadro derinliği ve yerli oyuncu rotasyonun fark yaratacak seviyede olup olmaması.

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GALATASARAY: RAKiPLERiNE ORANLA YOLU DAHA UZUN VE ENGEBELi

Okan Buruk, ligin karakteristiğini ve Galatasaray’ı tanıyan bir isim. Doğru bir kadroyla sorunları kısa sürede çözebilir. Abdülkerim transfer edildi, Kiralıktan dönen Yunus da bir kazanç olarak görülüyor. Ancak Marcao da ayrılırsa G.Saray’ın ligin başlamasına sadece 1 ay kalmışken transferde atacağı adımlar çok önemli. Sarı kırmızıların hata yapma lüksü ve zamanı yok. Orta alanın merkezinde deneyimli, oyun kuruculuk özellikleri yüksek bir bağlantı oyuncusu transferdeki ilk öncelik olmalı. G.Saray’ın rakiplerine oranla şu an için kat etmesi gereken yolu daha uzun ve engebeli.

iSMAiL KARTAL’IN SIRRI iSTiKRAR VE TAKIM KiMYASI

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Fenerbahçe, Vitor Perreira’nın farklı formasyonu ve oyun anlayışındaki ısrarı; bir türlü ideal 11’i oluşturamaması yüzünden yarışta geride kaldı. İsmail Kartal ile yakalanan çıkışta kadro istikrarı ve isimlere bakmadan oluşturulan doğru takım kimyası en önemli etkendi.

DiNAMiK iSiMLERi OYNATTI

Luiz Gustavo, Mesut Özil, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas ve hatta Enner Valencia gibi isimler yerine Miha Zajc, Miguel Crespo, genç Arda Güler ve Serdar Dursun gibi oyuna ve sahaya daha fazla kendini adamış dinamik futbolcular ile İsmail Hoca büyük bir ivme yakaladı.

GALATASARAY ORTA SAHASI KALiTE YÖNÜNDEN YETERSiZDi

G.Saray ise Muslera’nın sakatlığı ile ciddi bir kaleci krizi yaşadı. Yeni transferler Morutan ve Cicaldau’nun yetersizliklerinden kaynaklanan orta alandaki kalite eksikliği ile tarihin en kötü sezonlarından birini geçirdi sarı kırmızılılar.

SORUNLAR ÇOK BÜYÜK

Okan Buruk önce neden bu takımın 13’üncü olduğunu, ligi eksi 2 averajla bitirdiğini, sadece 51 gol atarken kalesinde 53 gol gördüğünü irdelemeli. Üstelik Marcao ve Nelson gibi iki stoperin varlığına rağmen tablo buysa sorunlar da daha derinde demektir.

ZAMANA iHTiYAÇLARI VAR

F.Bahçe ve G.Saray sezona yeni teknik adamlarla giriyor. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor gibi diğer iddialı takımlar ise aynı teknik direktörler ile devam ediyor. Jorge Jesus ile Okan Buruk’un biraz daha zamana ihtiyaçları olduğu bir gerçek.