Son Dakika: Galatasaray'da transfer taaruzu! Sergio Oliveira, William Carvalho, Joao Pedro, Kaan Ayhan ve 3 isim...

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Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha ve santrfor bölgeleri için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılarda son gelişmeler neler? Muhabirimiz Ali Naci Küçük, son yaşananları canlı yayında değerlendirdi.

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İşte Ali Naci Küçük'ün açıklamaları;

Galatasaray çok uzun süredir saha içinden uzaklaşmıştı. Hukuki problemler, genel kurul ve bir türlü yapılamayan seçim derken gelecekle ilgili planlamasını çok daha geç yapmak zorunda kaldı. Artık transferler de başladı. Belirsizlikler de ortadan kalkıyor. Nitekim de Okan Buruk'un teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından transferlerde bir bir yapılıyor. Bu hafta transferlerde sonuçların olacağı bilgisi verilmişti. Sarı-kırmızılılarım girişimlerinin sonucunu almaya başladı.

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İMZALARI BEKLİYORUZ

Erden Timur transfer sahalarına hızlı bir giriş yaptı. Dün Milano'ya uçtu. Önemli transfer görüşmelerine imza atıyor. Başkan ve Okan Buruk'un görüşleri doğrultusunda transferleri bitirmeye başladı. Akşam saatlerinde imzaların atılmasını bekliyoruz.

MENAJERİ REST ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta böyle bir tabloyla karşılaşılacağı düşünülüyordu. Sevilla daha resmi teklif yapmadan İspanyol basını, Marcao ile anlaşıldığı yönünde haberler ortata atıldı. Marcao'nun menajeri işi biraz krize doğru sürüklemeye başladı. Galatasaray yönetimi en geç 48 saat içerisinde bu işi çözmek, imzaları atmak istiyor. Marcao bu sene ayrılacak demiştim. Menajeri Alex, işi daha da farklı boyuta taşıdı. Bugün yapılan görüşmeler sonrasında Galatasaray'a rest çekti. Galatasaray'ın hedeflediği rakam 15 milyon euroydu. Zenit'in bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifi var. İki gündür Sevillalı idarecilerle İstanbul'da görüşülüyor. İlk teklif 10 milyon euroydu, bu rakam 12'ye çıktı. Galatasaray, Zenit'in yaptığı teklifi değerlendirmek istedi. Marcao'nun menajeri, 'Oyuncum Sevilla'da forma giyecek' restini çekti. Galatasaray'da devam etmek istemedikleri de söylendi.

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CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI

Sarı-kırmızılı yönetim, 13.5-14 milyon euroya bu işin bu gece ya da yarın sonuçlanacağını düşünüyorum. Cin şişeden çıktı bir kere. Marcao'nun Galatasaray'da kalma şansı yok. Yönetim yine de dik durmaya çalışıyor. Sevilla teklifi bir tık daha artırarak işi bitirecektir. Oyuncu, İspanyol kulübüyle 5 yıllığına anlaşmış durumda. Şu an Marcao'nun menajeri ve kulüp, Galatasaray'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Galatasaray belki 15 milyon euro alamayacak ama en az 13.5 milyon euro olması için uğraş veriyor. Marcao'nun şuanki tutumu hoş değil. Sevilla ile anlaşarak çok önemli bir koz verildi. Galatasaray daha iyi teklife rağmen bunu değerlendiremiyor. Marcao önemli hizmetler verdi ancak vedayı güzel yapamadı.

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YENİ 8 NUMARA OLIVEIRA

Sergio Oliveira, Galatasaray'ın yeni 8 numarası oldu. Erden Timur dün sabah Milano'ya gitmişti. Yaklaşık 7 saat süren görüşmeler sonrasında Galatasaray adına karlı bir anlaşmaya imza attı. Porto ile Oliveira'nın 4 yıllık daha sözleşmesi var. Bu kontratta 12 milyon euro çıkış maddesi bulunuyor. Pazarlıklar 8 milyon euro bandında başladı. Görüşmelerin ilk etabında Erden Timur, bunu 3 milyon euro artı bonuslara indirmeyi başardı. Sonrasında saat gece 03.00'a kadar süren kontrat pazarlığı yapıldı. Hem Galatasaray hem Oliveira bu transferin gerçekleşmesi için çözüm odaklı görüşmeler yaptı. Oyuncuya 3+1 yıllık sözleşme teklif edildi. Ancak Oliveira, 'Ben Porto'da 4 yıllık sözleşmemi bırakıyorum. O sebeple 4 yıllık istiyorum' dedi. Oyuncunun 2 milyon 750 bin euro yıllık kazancı olacak. Bunun üzerine Galatasaray da 4 yıllık sözleşmeyi kabul etti. Oliveira, Galatasaray'ın birkaç gün içerisinde Avusturya'daki kampına katılacak. Daha önce iki kez Fenerbahçe'nin de bu oyuncuyu istediği dile getirilmiş.

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JOAO PEDRO VE UMUT BOZOK

Orta saha takviyeleri yalnızca Oliveira ile kalmayacak. Bu ilk hamle oldu. Orta saha hattı komple değişecek. Oraya 3 yabancı transferi planlanıyor. Sıra Joao Pedro'ya geldi. Galatasaray, oyuncuyla anlaştı. 2 milyon euro yıllık ücret ve 3 sene sözleşme konusunda... Cagliari ile Erden Timur'un yarın görüşmesi bekleniyor. Şu an Timur, İtalya'da Umut Bozok için görüşmeler yapıyor. Umut Bozok'un hayalleri gerçekl olacak gibi.

WILLIAM CARVALHO İÇİN ZAMAN LAZIM, FENERBAHÇE DE MASADA

William Carvalho, Galatasaray'ın 15 gündür kadrosuna katmak istediği bir oyuncu. Ama bu kolay bir operasyon değil. Kulübü 8 milyon euro istiyor. Masada Fenerbahçe ve bir Premier Lig ekibinin daha olduğu söyleniyor. Galatasaray taraftarının biraz daha beklemesi gerekiyor. Bu konu hakkında 1-2 gün içerisinde bir sonuç alınmasını beklemiyorum.

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5 MİLYON EUROYA İMZA ATILABİLİR

Galatasaray, Carlvaho'yu çok istiyor. Orta saha hattının tecrübeli isimlerden kurulması isteniyor. Hem Okan Buruk hem yönetimin hedefindeki ilk isim Carvalho. Bonservis ücreti 5 milyon euro bandına çekilirse imzalar atabilir. Carvalho, Oliveira ve Pedro orta saha hattı planlanıyor. Marcao'nun ayrılığı gerçekleşirse Carvalho konusunda Galatasaray hedefe ulaşabilir.

JOAO PEDRO'DA PAZARLIK

10 numara konusunda Cicaldau'dan istenilen verim alınamadı. Joao Pedro, istenilen profile uyuyor. Tecrübeli ve golcü bir futbolcu. Cenk Ergün geçtiğimiz hafta Cagliari ve oyuncuyla görüşmüştü. İtalyan ekibi 7 milyon eurodan kapıyı açıp 5 milyon euroya düştü. Erden Timur bu rakamı biraz daha indirmeye çalışacak.

7 TRANSFER DAHA OLACAK

Abdülkerim ve Kazımcan sonrasında yöneticiler 7 transfer daha yapacaklarını söylemişti. Mostafa Mohamed'e yapılan tekliflerin değerlendirip değerlendirilmeyeceği ve Diagne'nin durumu bunu netleştirecek. Diagne'nin kontratından çıkılmak isteniyor. Oyuncuya direkt kulüp bul diyerek değil de vitrine çıkarılarak en az hasarla kontrattan çıkmayı hedefliyorlar. Bunu da başarırlarsa bir yerli bir yabancı santrfor olur. Galatasaray, Umut Bozok ile anlaştı. Oyuncunun hayaliydi zaten. Lorient 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-kırmızılılar bu rakamı 2-2.5 milyon euro bandına çekerse transfer sonuçlanacak.

SEFEROVIC'İN DURUMU

Galatasaray, Seferovic'i kiralamak istiyor. Benfica ise buna sıcak bakmıyor. Bonservisiyle vermek istiyor. Bu aşamada görüşmeler halen sürüyor. Mostafa Mohamed giderse Galatasaray bonservis ödeyerek golcü alacak. Bu isim Seferovic mi olur bilmiyorum. Sörloth'un transfer listesinde yer almadığı açıkça bildirildi. Sörloth'un maliyeti fazla olabilir. Galatasaray'da santrfor bölgesinde yerli rotasyonu yok. Bu sebeple Umut Bozok'a bütçe ayrıldı.

KAAN AYHAN İÇİN 5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sassuolo, maddi ve finansal anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Türkiye'deki yerli kuralını da bildiklerinden ötürü pazarlığa kapalılar. Mert Müldür'de 8 milyon eurodan aşağı inmediler. Kaan Ayhan konusunda 5 milyon euro istiyorlar. Galatasaray'ın bu rakamı vereceğine inanmıyorum. Bu rakam daha aşağı çekilir, geniş bir ödeme takvimine yayılır, o zaman o para ödenebilir. Galatasaray, Abdülkerim transferinde ödeme 3 yıla yayıldı. Ödeme planları da transferlerde belirleyici oluyor. Ancak yine de Erden Timur'un Kaan transferi için de görüşmeler yapacağını söyleyebiliriz.

SOLBAKKEN'DE RAKAM YÜKSELDİ

Solbakken için masada Roma ve Eintrracht Frankfurt da var. Bu sebeple rakam yükselmeye başladı. Galatasaray, Solbakken için 2.5-3 milyon eurolara çıkmaz. Yerli kontenjanında ilk 11'de 3 isim düşünülüyor. Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den bahsediyoruz. Solbakken'i sahaya çıkardığınızda Kaan Ayhan gibi birini sahaya atmanız gerekiyor. Bu sebeple transferde biraz geride duruluyor.

BOTHEIM RİSKLİ

Umut Bozok olursa Halil Dervişoğlu'nun transferi olmaz. Galatasaray, Botheim ile ilgilendi. Oyuncu, Krasnodar ile tek taraflı fesih gerçekleştirmiş. Kulübüyle mahkemeli durumda. 20 milyon euroluk bir tazminat riski varmış. O sebeple bu riske girmek istenmiyor. Hukukçular tarafından inceleniyor. Galatasaray'ın emin olmadan bu riske gireceğini düşünmüyorum.