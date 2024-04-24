Fenerbahçe kendi kendini imha etti

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1- Fenerbahçe Türkiye Kupası’ndan ve Konferans Ligi’nden elendi. Süper Kupa maçına çıkmadı. Ligde de artık 4 puan geride. Fenerbahçe için bu yıl kayıp bir sezon mudur artık? ASLINDA oldukça komplike bir konu bu. Bu sene City, Liverpool ve Arsenal’dan sadece biri şampiyon olacak, biri ligi ikinci, biri de üçüncü bitirecek. Avrupa’da da yoklar. Sizce başarısızlar mı? Arteta veya Pep’ten şampiyon olamayan kovulacak mı? Hayır. Klopp kendi isteğiyle ayrılmasa kimse onu gönderir miydi? Göndermezdi. Çünkü bu kulüpler sadece küçük resme değil, büyük resme bakıyorlar. Gelişimi değerlendiriyorlar.

BÜYÜK RESME BAKABiLMEK

Muhtemelen Galatasaray da bu sezon şampiyon olamasa dahi Okan Buruk’la devam edecek. Çünkü sakinler, büyük resme bakıyorlar, takımdaki olumlu çizgiyi, ivmeyi, gelişimi görüyorlar. Fenerbahçe ise adeta kendi kendini imha edebilen bir camia! Ali Koç yıl boyunca kendi söylemleriyle kendini de, takımı da, kulübü de öyle bir baskı altına aldı ki tüm taraftarını şampiyon olamazlarsa Dünya’nın sonunun geleceğine, yerin-göğün yarılacağın filan inandırdı neredeyse!

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2- ALi KOÇ 5 SAAT KONUŞUNCA TAKIM 3 PUAN KAZANMIYOR

Peki Ali Koç’un haksızlığa uğradıklarıyla ilgili söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelinen noktada bunun rolü ne boyutta?

Fenerbahçe’nin bugün içinde bulunduğu kaotik durumun sorumlusu Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimidir. Ali Koç takımının, sporcusunun emeğini geri plana atarak tamamen saha dışı kavgasına odaklanmıştır. Bu kavgasında haksızdır-haklıdır bu başka bir mesele.

Ancak futbol saha içinde oynanan bir oyun. Ali Koç kürsüde 5 saat konuşunca Fenerbahçe’nin hanesine 3 puan yazılmıyor. Futbolcuların emeğiyle alınıyor o 3 puan...

Ligin bitimine 10 hafta kala, Fenerbahçe 10 maçını da kazansa diğer müsabakaların sonuçlarına bakmaksızın şampiyon olabildiği halde, Ali Koç “Ben olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” dedi televizyonda. Bu ne anlama geliyor, Fenerbahçe kalan 10 maçının 10’unu da kazanamayacak mı demek istedi başkan? Dünyada başka bir örneği var mı acaba bunun?

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SPORCULAR NEYE iNANSIN?

Galatasaraylılar çıkıp 10 maçımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız derken, Fenerbahçe camiasının lideri, “Hayır, biz 10 maçımızı kazanamayacağız” diyor bir bakıma! Siz bu söylemlerle sporcunuzu nasıl ikna edebilirsiniz ki şampiyonluğa? Sporcu neye inansın, çıkıp maçları kazanacağına mı, yoksa başkanının söylediği gibi onları şampiyon yapmayacaklarına mı? Ali Koç, kendi eliyle sporcularının da kupalara olan inancını fena halde hırpalamıştır bence.

3- ELiNDEKi TÜM KUPALARDAN OLMA NOKTASINA GELDi

Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçına çıkmama kararının sizce bu gidişatta rolü ne kadar? Doğru bir hamle miydi o karar?

Dünyada bir cepheden vazgeçeyim, diğer cepheye odaklanayım diyerek başarılı olan tek bir kulüp görmedim ben. Futbol bütüncül yaklaşım ister. Bir futbol takımı, her cephedeki her maça aynı iştahla kazanmak için çıkar. Manchester City’nin FA Cup’a ihtiyacı mı vardı sizce, Real Madrid’le 120 dakika oynadıktan 3 gün sonra sahaya çıkıp aslanlar gibi savaşıp FA Cup’ta finalist oldular?

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Mesele, müzelerindeki FA Cup sayısı değildi çünkü. Vizyonlarıydı. Bütüncül yaklaşımlarıydı. Her hedefe eksiksiz ve kusursuz odaklanmalarıydı. Fenerbahçe, aman ben Süper Kupa’ya çıkmayayım, aman Olympiakos’a rotasyonlu kadroya çıkayım, aman Fred’i yormayayım derken elindeki tüm kupalardan olma noktasına gelmiştir. Bu netice, Ali Koç ve İsmail Kartal’ın kısıtlı vizyonunun neticesidir.

FiNALiST OLABiLiRLERDi

Ellerınde Avrupa’da finalist başkan ve teknik adam apoleti takma şansı varken, Sivasspor’a odaklanmışlardır sadece. Dünyada kimse Olympiakos’un hafta sonu Yunan Ligi’nde aldığı sonucu biliyor mu? Bilmiyor. Ama herkes Olympiakos’un as kadrosuyla sahaya çıkıp, 120 dakika savaşıp Avrupa Konferans Ligi yarı finalisti olduğunu biliyor. Tarih Olympiakos’u yazacak bu sene.

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4- AVANTAJ DAHA KONSANTRE OLAN GALATASARAY’DA

Bu sonuç, Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaybettiği anlamına gelir mi?

Bugün mesela Belçika’da bitime 5 hafta kala Anderlecht’le Brugge’ün arasında 4 puanlık fark bulunsa ve bir de birbirleriyle maçları olsa, şampiyonluk yarışı devam ediyor deriz dışarıdan bir gözle. Muhtemelen Süper Lig’e de dışarıdan bakan bir göz, böyle yorumlar yarışı. Ancak söz konusu Türkiye olunca, yarın bazı başkanlar veya yöneticiler ne anlatacaklar, gündemi nereye taşıyacaklar, ne kadar saha içine odaklanılacak bunu kestirmek güç. Ben Galatasaray futbol takımının saha içine daha odaklı olduğunu düşünüyorum. Futbola yüzde yüz odaklanmış bir teknik adamları ve sporcu grubu var. Avantaj bu yüzden Galatasaray’da.