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Son dakika: Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferini açıkladı

#Beşiktaş#Jackson Muleka#Transfer
Son dakika: Beşiktaş, Jackson Mulekanın transferini açıkladı

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş, golcü oyuncu Jackson Muleka ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard de Liege SA Kulübü’ne net 3.350.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1.000.000 Avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır."

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#Beşiktaş#Jackson Muleka#Transfer

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