Nil’den gelen mücevher

Erzurumspor’un kalabalık savunmasını açacak hücum aksiyonları ve final işleri olmamasına rağmen sarı kırmızılı ekip, Mustafa Muhammed’in 2 golüyle devre sonunda soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti. Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed adeta Nil’den gelen bir mücevher gibi. Son derece verimli oynuyor ve yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırıyor. Dün Galatasaray’da Muhammed dışında Emre Kılınç, Yedlin ve Etebo beklentileri karşılayan isimler oldu.

Yeni transferlerden Gedson Fernandes belki Belhanda’ya oranla daha çok koşuyor ama pas kalitesi Faslı futbolcunun düzeyinde değil. Sarı kırmızılı ekip dün iyi oynamadığı bir ilk yarıda bulduğu 2 golle 3 puanı cebine koydu. Maçın ikinci yarısında ise Erzurumspor karşısında ofansif bölgede hemen hiç gözükmeyen Galatasaray, kendi kalesinde de ciddi tehlikeler yaşadı.

SADECE 10 DAKiKA

Fatih Terim özellikle ikinci yarıda oynanan futboldan hiç memnun değildir. Sarı kırmızılı ekip galibiyet serisini sürdürdü ancak temposunu yukarıya çekmesi şart. Sadece 35 ile 45’inci dakika arasındaki sürede oynanan 10 dakikalık bir futbol vardı sarı kırmızılar açısından. Terim, ikinci yarıda yaptığı ofansif değişikliklerle takımını canlandırmak istese de hamleleri oyunu ve skoru değiştirmedi. Erzurumspor ise dün puan alabileceği bir Galatasaray buldu karşısında. Ancak Mesut Bakkal ve futbolcuları gol atabileceklerine ikinci yarıda inandı.

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