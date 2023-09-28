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Hatalar çok mücadele az

#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

Dağınık ve mücadele gücünden yoksun Beşiktaş daha farklı kaybedebilirdi.

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Beşiktaş’ın deplasmanlarda bu sezon ortaya koyduğu futbol ve hatta onun ötesinde oyun karakteri son derece yetersiz. İstenilen futbol seviyesinin çok altında olan Trabzon’a gitti 3-0 kaybetti. Brugge’de hezimetten kaleci Mert sayesinde kurtuldu. Dün de Adana’da rakibin 10 eksiği var farklı skorla ağır bir yenilgi aldı. Amartey diye bir stoper alınmış kenarda oturuyor, yerine Necip stoper oynuyor.

Cenk Tosun’un 90 dakika oynayacak kondüsyonu yok. Hareketsiz ve merkezde sıkışıklık yaratıyor. Kapanan savunmayı bu şekilde genişletme şansı yok. Ancak Rashica ve Muleka girince Demirspor savunması bocalamaya başladı. Beşiktaş’ın her hattı S.O.S veriyor.

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TAKIMDA MUTSUZLUK VAR

 Siyah-beyazlı ekip, Hücumda sezon başından beri akan oyunda pozisyon üretemiyor. Gedson yokken orta sahanın dinamizmi yok. Savunmada sürekli verilen açıklara dün kalecilerin de hataları eklendi. Yeni transferler kulübede. Katkıları yok. Takımda bir mutsuzluk var. Dün dağınık ve mücadele gücünden yoksun Beşiktaş, daha da farklı kaybedebilirdi. Hep aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek Şenol Güneş gibi usta bir teknik adam için şaşırtıcı.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
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