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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Kızgınım ve üzgünüm'

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kızgınım ve üzgünüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 22:45

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'a 4-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

Bugün çok hatalarımız oldu. Aslında 2 pozisyon biz hücuma çıktığımızda, kaptırdığımız toplardan rakibe uzak kaldık ve 2 gol yedik. Hücum ettiğimizde golü bulmamız gerekirken, rakibin oyununa yenik düştük. Rakibin oynamasına izin verdik. Top kazanmak için agresif, sert oynamadık. Oynadığımız oyun şekli kazanmaya yetmedi.

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KÖTÜ GOLLER YEDİK

Kötü goller yedik. Rakibe bunu vermemek gerekiyordu. Bu tip oyun olmaması gerekiyordu. Kızgın ve üzgünüm. Tercihlerimiz, beklentilerimiz karşılık bulmadı

MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

Sakatlığı var. Durumuna bakacağız. Şu anda bir şey söylemek doğru değil. Büyük ihtimalle oyunun başında da vardı. O etkilemiş de olabilir. Yarına daha net konuşuruz. Dizinde olan bir şey. Ona bakacağız.

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TARAFTARIN 'YÖNETİM İSTİFA' TEZAHÜRATLARI HAKKINDA YORUM

Yönetim ile ilgili bir sorunumuz yok. Taraftar kaybedince tepki gösterir. Ancak bütün sorumluluk şu anda benim üstümde. Yönetim transferleri yaptı ve bitirdi. Sahada sorumluluk bende. Bütün çalışanlarımız ve oyuncularımız yönetimden memnun.

2 MAÇTIR YUMUŞAK KALDIK

Maalesef deplasmanda iki maçtır yumuşak kaldık. Rakibin çıkışlarına cevap veremedik. Oyun disiplininden kopmalar vardı. Bireysel oynamalar çoğuldu. Buna rağmen netice değişebilirdi. Aynı hataları yaptık. Aynı pozisyonlarda golleri yedik

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Süper Lig

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