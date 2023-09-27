×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında benzer goller! Mert Günok'un performansına tepki ve sakatlık...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Mert Günok#Adana Demirspor
Adana Demirspor-Beşiktaş maçında benzer goller Mert Günokun performansına tepki ve sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 21:28

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında atılan benzer goller dikkat çekerken performansı eleştiri konusu olan Mert Günok sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşırken ilk 17 dakikadaki goller çok konuşuldu.

Gözden KaçmasınCanlı Anlatım: Adana Demirspor Beşiktaş maçıCanlı Anlatım: Adana Demirspor Beşiktaş maçı Haberi görüntüle

BENZER GOLLER

Mücadelenin 8. dakikada Younes Belhanda, ceza sahası dışından şansını denedi ve top Mert'in sağından ağlarla buluştu.

9 DAKİKA SONRA NIANG

Ev sahibi takım, 17. dakikada ise M'Bbaye Niang ile farkı 2'ye çıkardı. Senegalli forvet, tıpkı ilk golde Belhanda'nın yaptığı gibi ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top benzer şekilde Mert Günok'un sağ tarafından ağlara gitti.

MERT GÜNOK'A ELEŞTİRİLER

Adana Demirspor'un ceza sahası dışından attığı benzer 2 gol çok konuşuldu ve sosyal medyada Mert Günok'un performansı eleştirildi.

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında benzer goller Mert Günokun performansına tepki ve sakatlık...

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında benzer goller Mert Günokun performansına tepki ve sakatlık...

Haberin Devamı

SAKATLIĞI VARMIŞ, OYUNDAN DA ÇIKTI

Mert Günok, skor 2-0 iken 29. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

A Spor'un haberine göre tecrübeli kalecinin, Club Brugge maçından kalan diz ağrısı bulunuyordu. Mert Günok, Kayserispor maçına da Adana Demirspor karşılaşmasına da sol dizinde hafif ağrılarla çıktı.

YİNE ADANA DEMİRSPOR

Beşiktaş, Süper Lig'de ceza sahası dışından iki gol yediği son iki maçı da Adana Demirspor ile oynadı. 2021-2022 sezonunda Vargas ve Balotelli de siyah-beyazlılara ceza sahası dışından goller bulmuştu.

35 YIL SONRA

Ayrıca Opta'ınn verilerine göre; Adana Demirspor, Şubat 1988'den (2 gol) bu yana ilk kez Beşiktaş ile karşılaştığı bir Süper Lig maçının ilk yarısında iki gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Mert Günok#Adana Demirspor

BAKMADAN GEÇME!