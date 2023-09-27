Adana Demirspor-Beşiktaş maçında benzer goller! Mert Günok'un performansına tepki ve sakatlık...

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Süper Lig'in erteleme maçında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşırken ilk 17 dakikadaki goller çok konuşuldu.

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Mücadelenin 8. dakikada Younes Belhanda, ceza sahası dışından şansını denedi ve top Mert'in sağından ağlarla buluştu.

9 DAKİKA SONRA NIANG

Ev sahibi takım, 17. dakikada ise M'Bbaye Niang ile farkı 2'ye çıkardı. Senegalli forvet, tıpkı ilk golde Belhanda'nın yaptığı gibi ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top benzer şekilde Mert Günok'un sağ tarafından ağlara gitti.

MERT GÜNOK'A ELEŞTİRİLER

Adana Demirspor'un ceza sahası dışından attığı benzer 2 gol çok konuşuldu ve sosyal medyada Mert Günok'un performansı eleştirildi.

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SAKATLIĞI VARMIŞ, OYUNDAN DA ÇIKTI

Mert Günok, skor 2-0 iken 29. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

A Spor'un haberine göre tecrübeli kalecinin, Club Brugge maçından kalan diz ağrısı bulunuyordu. Mert Günok, Kayserispor maçına da Adana Demirspor karşılaşmasına da sol dizinde hafif ağrılarla çıktı.

YİNE ADANA DEMİRSPOR

Beşiktaş, Süper Lig'de ceza sahası dışından iki gol yediği son iki maçı da Adana Demirspor ile oynadı. 2021-2022 sezonunda Vargas ve Balotelli de siyah-beyazlılara ceza sahası dışından goller bulmuştu.

35 YIL SONRA

Ayrıca Opta'ınn verilerine göre; Adana Demirspor, Şubat 1988'den (2 gol) bu yana ilk kez Beşiktaş ile karşılaştığı bir Süper Lig maçının ilk yarısında iki gol attı.