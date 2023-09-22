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Brugge'den alınan bu beraberlik harika

#Beşiktaş#Bailly#Konferans Ligi

Beşiktaş 90 dakika boyunca hücumda etkisiz, savunmada da özellikle kanatlarda çok açık veren bir görüntüdeydi.

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İyi baskı yapan ve top ayağındayken de son derece hareketli bir rakibe karşı Beşiktaş’ın çok zorlandığını gördük. Kaleci Mert Günok ve rakip forvetlerin beceriksizliği sayesinde son bölüme kadar skoru koruduk.

GOLE KADAR ŞANSLIYDIK

Orta alandan hücuma geçişlerde ciddi bir bağlantı sorunu vardı ve Vincent Aboubakar’ın yanına kimseyi sokamadık. Özellikle Jackson Muleka hangi kanatta oynarsa kenarlarda çok açık verdik. Şenol Güneş de değişiklikleri tedbir amaçlı yaptı. 77. dakikada gelen Brugge golüne kadar açıkçası çok şanslıydık. 1-0’dan sonra 84. dakikada Cenk Tosun ve Alex Oxlade-Chamberlain ile ofansif hamleler geldi ve Aboubakar’ın harika asistini Cenk Tosun klas bir şekilde bitirdi. Açıkçası Beşiktaş, savunmada da hücumda da beklenenin çok altında bir performans ortaya koydu. Kaleci Mert Günok, 2 kez direk ve 1 kez de Eric Bailly gole izin vermedi. Bu kadar az pozisyon bulduğumuz ve kalemizde sürekli tehlike yaşadığımız böylesine bir karşılaşmadan alınan 1 puan harika.

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İLK KEZ OYNAYAN BAILLY İYİYDİ

Şenol Güneş’in acilen akan oyunda daha fazla pozisyon üretecek tedbirleri alması gerekiyor. Dün ilk kez siyah beyazlı formayı giyen Eric Bailly olumluydu. Beşiktaş’ın iyisi kaleci Mert idi. Gedson da zaman zaman yaptığı top kayıplarına rağmen çok çalıştı

UMARIM DERSLER ÇIKARILIR

Açıkçası bu oyunla alınan Brugge deplasmanından 1 puan bir mucizeydi. Korner atmadığımız sadece 2 pozisyon ürettiğimiz bir 90 dakika oldu. Umarız Beşiktaş, bu maçtan dersler çıkartır.

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#Beşiktaş#Bailly#Konferans Ligi
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