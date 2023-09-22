Eric Bailly, Beşiktaş - Club Brugge maçında taraftardan tam not aldı! 'Kalite kendini hemen belli ediyor'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika deplasmanında Club Brugge ile karşılaştı. Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov düdük çaldı. Kulbakov’un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlendi. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 77. dakikasında Club Brugge öne geçti, Beşiktaş ise eşitlik sayısını 88. dakikada buldu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kaybedilen Trabzonspor karşılaşmasından tam 6 futbolcuyu yedeğe çekerken, orta sahada Demir Ege sürprizi yaşandı. Genç futbolcu, Salih Uçan’ın yerine maça 11’de başladı. Kaleyi her zaman olduğu gibi milli eldiven Mert Günok’a teslim eden Güneş, defansta Necip - Colley ikilisinin yerine Amartey - Bailly’ye şans verdi. Masuaku da uzun bir aradan sonra 11’e dönerek karşılaşmadaki yerini aldı. Orta sahada Amir’in yanına Demir Ege’yi koyan tecrübeli teknik adam, hücum hattında Rachisa - Gedson - Muleka ve önlerinde (1 maç aradan sonra) Aboubakar’ı sahaya sürdü.

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BELÇİKA POLİSİNDEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

8 yıl önce yine Jan Breydel Stadı’nda Brugge ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3’üncü tur karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar, Belçika taraftarları ve polisi arasında büyük olaylar çıkmıştı.

Bu kez güvenliği sağlama almak isteyen Belçika polisi, gün boyu şehirde ve maç öncesi statta çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaşlı taraftarlar için toplanma yeri belirleyen polis, siyah beyazlıları polis koruması eşliğindeki otobüslerle stada getirdi ve iki aşamalı arama noktasından geçirdi. Aynı zamanda polis helikopterleri de sürekli olarak stadın üstünde tur atarken, onlarca atlı polis de görev yaptı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TÜM BİLETLERİ TÜKETTİ

Beşiktaşlı taraftarlar Brugge maçına büyük ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar 29 bin kişilik Jan Breydel Stadyumu’nda, kendilerine ayrılan bin 500 kişilik bölümün biletlerini tamamen tüketti. Bu arada şehirde farklı ülkelerden gelen ve bilet arayan çok sayıda Türk vatandaşın olduğu da görüldü.

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ERIC BAILLY TAM NOT ALDI

Beşiktaş'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly, Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçında taraftardan tam not aldı.

Club Brugge deplasmanında stoperde Amartey ile birlikte görev yapan Bailly, ikili mücadelelerde ve hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekti. İlk yarıda hava topu ve ikili mücadele kaybetmeyen Fildişi Sahilli stoper, ikinci yarıda da rakibin girdiği gol pozisyonlarına engel olan isim oldu.

Maçı takip eden Beşiktaşlı taraftarlar da Bailly hakkında olumlu görüş bildiren paylaşımlar yaptı.

İşte o paylaşımların bazıları:

"Taş gibi oynuyor top geçirmiyor razıyız Bailly baba"

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"Eric Bailly ilk yarıda ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Biz ne aldık böyle"

"İlk yarının yıldızı Eric Bailly"

"Eric Bailly sahada Marcelo Guedes gibi takılıyor"

"Bailly hepimizi utandırdı fakat şunun keyfini sürelim harika bir detaysın Bailly."

"Eric Bailly parlıyor"

"Bailly... Kalite kendini hemen belli ediyor. Allah sakatlık vermesin"

"Sahada 30 numaralı bir çocuk var bizde; herif duruşuyla, fiziğiyle ben stoperim diyor. Sene sonu Bailly'nin arkasından çok ağlarız gibime geliyor."

MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Beşiktaş kalesici Mert Günok da Club Brugge maçına kurtarışlarıyla damga vurdu. İkinci yarıda rakibin girdiği iki net gol pozisyonundan ilkini ayağıyla çıkaran deneyimli kaleci, ikinci pozisyonda da köşeye giden topu uçarak kornere çeldi.

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Mert Günok, 1-1 biten maçı 8 kurtarışla tamamladı.

BERABERLİK GOLÜ CENK'TEN

77. dakikada Vanaken'in attığı golle geriye düşen Beşiktaş, Cenk Tosun ile 88. dakikada eşitliği yakaladı. 84. dakikada oyuna giren Cenk, Aboubakar'ın asistinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ve takımına puanı getirdi.

Cenk Tosun bu golüyle Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki 12. golünü attı. Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında Cenk Tosun'Tan daha fazla gol atan tek futbolcu var: 14 gollü Oktay Derelioğlu.