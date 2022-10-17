Beşiktaş taraftarlarının ve Abdullah Avcı’nın istedikleri oldu

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Avrupa Ligi’ndeki 4-0’lık Monaco galibiyeti ile büyük moral bulan Trabzonspor, geçen haftaya göre iki değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı. Sakatlıkları geçen Salih, Ghezzal ve N’Koudou’ya kavuşan Beşiktaş ise, sakat olan Saiss’in yerine forma giyen Montero hariç ideal 11’i ile sahadaydı. Maç beklendiği üzere Beşiktaş’ın oyunu rakip yarı alana yığma anlayışıyla başladı. Trabzonspor ise daha temkinliydi. Kaptıkları topları en hızlı şekilde ani hücumlarla değerlendirmeyi hedeflemişlerdi.

AYNI POZiSYON, AYNI SENARYO

11. dakikada gelen korner atışında Beşiktaş defansı adeta uyuyunca Trabzon golü buldu. Dikkat edin, top altıpasa geldiği sırada bir tek Beşiktaşlı oyuncu sıçramazken, Maxi Gomez çıkıp kafayı vurdu. 5 dakika sonra bir korner daha; bu kez Denswil kafayı vurdu. Aynı pozisyon, aynı senaryo.

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Golden sonra Trabzon biraz daha oyuna hakim gözüktü. Beşiktaş ise kanatlardan Rosier, Ghezzal, Masuaku ve N’Koudou ile hücum geliştirdi. 29. dakikada sağ kanattan Ghezzal’ın pasında Rosier’in altıpasa ortaladığı topta Larsen kendi kalesini avlayınca skor 1-1’e geldi.

SAiSS’i ÇOK ARADILAR

Beşİktaş, hava toplarında Saiss’in yokluğunu çok aradı. 36. dakikada Masuaku’nun hatasında Trezeguet’nin kurnazlığı ve hızı Trabzon’un ikinci golünü getirdi.

İlk yarıda, atılan gollerin yanı sıra karşılıklı kaçan pozisyonlarla zevkli bir oyun seyrettik. Ghezzal’ın sakatlanıp çıkması, işlerin kötü gittiği Beşiktaş’ta işleri daha da zorlaştırdı.

OYUN ANLAYIŞI ÇOK DEĞiŞTi

Enteresan olan şu ki, takımlarımızın yeni sistem anlayışlarının sonucu olarak, artık Süper Lig’de topa sahip olanların değil, topu rakibe bırakıp kaptıkları topları en hızlı şekilde değerlendiren ekiplerin sonuca gittiğini görüyoruz.

Nitekim dünkü maçın ilk yarısında topla oynama istatistiğinde Beşiktaş yüzde 65’e 35 üstündü ama skorda önde olan taraf bordo mavililerdi. İkinci yarıya iki takım da ilk devreye benzer anlayışla başladı. Beşiktaş yine kanatları kullanmaya çalıştı, Trabzon da kaptığı toplarla boş alanları değerlendirmeye amaçladı. Nitekim Bardhi bunlardan birinde net bir pozisyonu kötü bir vuruşla harcadı.

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TARAFTARI MAHCUP ETMEDi AMA

Dakika 65, taraftar bağırıyor “İsmael uyuma değişiklik yapsana.” Ve İsmael forveti ikiliyor. Beşiktaş’ın en kötüsü Dele Alli çıkıp Gedson giriyor. Salih-Cenk değişikliği ile de 4-4-2 sistemine geçiliyor. Tribünlerin isteğiyle oyuna giren Cenk, 2 dakika sonra golünü atarak onları mahcup etmiyor fakat İsmael’i taraftara karşı mahcup ediyor.

65’TE SADECE CENK DEĞiL TARAFTAR DA OYUNA GiRDi

65. dakikadan sonra Cenk ve Gedson’un oyuna girmesinden daha önemli olan olay, Beşiktaş taraftarının da oyuna dahil olmasıydı. Yorgun olacağı beklenen Trabzonspor, bunun hesabını yaparak çok akıllıca bir oyun oynadı. Nitekim 65. dakikadan sonra yorgunluk baş gösterdi. Taraftarların oyuna dahil olmasıyla oyunda baskı kuran Beşiktaş, beraberlik golünü bulsa da galibiyete ulaşamadı. Sonuçta yoğun maç trafiği içinde bulunan Trabzonspor, sahadan istediğini alan taraf oldu.

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MAÇ ÖNCESi iKi EKiBiN iSTATiSTiKLERi iLGiNÇTi

Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi iki takımın istatistikleri ilginçti... Bu sezon ligde kalesine en az isabetli şut gelen takım (18) Beşiktaş’tı. Ancak rakiplerin isabetli şutlarının en yüksek düzeyde gole dönüştüğü ekip yine siyah beyazlılardı (18’de 10). Aynı süreçte en fazla şut çeken (158) takım olan Trabzon ise bunların sadece 13’ünde gol bulabilmişti.

Ali ŞANSALAN SON 5 DAKiKA HARiÇ iYiYDi

VAR’ın yardımına gerek kalmadan Yusuf Yazıcı’ya direkt kırmızı kartı kendisinin göstermesi gerekiyordu.

Hakemlik kumaşı iyi olsa da sezon itibariyle performans ve özgüveni en düşük hakemlerden biri olan Ali Şansalan, üst üste maçlarda dördüncü hakem olarak görevlendirilmesi nedeniyle morali bozuktu. İlk yarı kendisine çarpan topta konsantrasyon eksikliği yaşayarak, Salih’in ayağına basılmasında faulü es geçip sarı kartı atlaması haricinde başarılı bir yönetim gösterdi.

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GÖRÜŞ AÇISI ÇOK iYiYDi

İkinci devre başarılı yönetimini devam ettirirken kendisinin vermesi gereken kırmızı kartı VAR‘ın yardımıyla gösterdi. Direkt kırmızıyı kendisi vermiş olsa, ki verecek açıya görüş netliğine sahipti, başarılı yönetimini perçinleyecekti. Ama VAR da bu majör hataları düzeltmek için var zaten. Kırmızı kart kararı doğruydu, nitekim Yusuf da oyundan çıkarken kararın doğruluğunu teyit etti ve taraftardan özür diledi yaptığı hareket için. Son 5 dakikaya kadar çok iyi yönetim sergileyen Şansalan’a, kalan sürede var yardımı yerindeydi.