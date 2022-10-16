Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den 'istifa' sorusuna yanıt: 'Türkçe bilmiyorum'

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Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Valerien Isamel, "Yüzde 60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için her şeyi yaptık" dedi.

'TÜRKÇE BİLMİYORUM'

"Taraftarlar istifa diye bağırdı. Neler söylersiniz?" sorusunu da yanıtlayan Fransız teknik adam, "Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlanan Ghezzal hakında da bilgi veren Ismael, "Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir" şeklinde konuştu.

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