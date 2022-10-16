Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Kazanamadığımız için üzgünüz'

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;



"Beşiktaş'ta iyi ve derin bir kadro var. İç sahada baskıyı yapacaklarını biliyorduk. 8. günde onlar ilk maçını oynadı, biz 7. günde 3. maçımızı oynadık.



KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ



Kazanmak için gelmiştik, fırsat da yakaladık ve kazanamadığımız için üzgünüz açıkçası. Böyle bir atmosferde, buradan bu şekilde dönmek de son derece iyi. Son iki senede kazanmıştık, tekrar kazanmak istiyorduk. Biz çok yorgunuz. Önümüzde beş gün var, iki gün izin yapıp, sonrasında Sivasspor maçına hazırlanacağız.



KAZANABİLİRDİK, BUNU KAÇIRDIK



Üç kulvardayız, bunlarda yarışımızı devam ettirmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz

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