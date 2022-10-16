Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Kazanamadığımız için üzgünüz'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 22:44

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

"Beşiktaş'ta iyi ve derin bir kadro var. İç sahada baskıyı yapacaklarını biliyorduk. 8. günde onlar ilk maçını oynadı, biz 7. günde 3. maçımızı oynadık.

KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Kazanmak için gelmiştik, fırsat da yakaladık ve kazanamadığımız için üzgünüz açıkçası. Böyle bir atmosferde, buradan bu şekilde dönmek de son derece iyi. Son iki senede kazanmıştık, tekrar kazanmak istiyorduk. Biz çok yorgunuz. Önümüzde beş gün var, iki gün izin yapıp, sonrasında Sivasspor maçına hazırlanacağız.

KAZANABİLİRDİK, BUNU KAÇIRDIK

Üç kulvardayız, bunlarda yarışımızı devam ettirmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş-Trabzonspor maçında Valerien Ismaele istifa çağrıları Dele Alliye ıslık, Sergen Yalçın...Beşiktaş-Trabzonspor maçında Valerien Ismael'e istifa çağrıları! Dele Alli'ye ıslık, Sergen Yalçın...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık